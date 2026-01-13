【本日の見通し】米ＣＰＩと日本の政局にらむ展開



ドル円は先週金曜日に１５８円台まで上昇。１月中の衆院解散観測が広がったことが円売りを誘った。週末には米司法省がパウエルＦＲＢ議長に召喚状を送付したことが報じられ、一時ドル売りとなったが、米株の堅調さもあり１５８円台を回復して１３日朝を迎えており、ドル買い円売りの流れが継続している。



連休明けの東京勢の反応が気になるところとなるが、衆議院の早期解散観測が高まる中で、ドル円は基本的にしっかりとした推移となりそう。ただ、１５８円台では介入警戒感が強まる。祝日でも介入の可能性がないわけではないが、より確率の高まる平日でのドル高円安トライは、介入警戒感を高める形で上値を抑えてくる可能性がある。



夜には米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表も控えている。先週金曜日の米雇用統計が堅調な結果となっており、ＣＰＩが比較的しっかりした水準を示すと、米国の早期利下げ期待がもう一段後退する可能性がある。マーケットは年内２回の利下げ見通しを本線に、２回か３回かで見通しが分かれている状況であるが、ＣＰＩ次第では３回の見通しがさらに後退し、ドル買いにつながる展開もありそうだ。



ユーロドルは１．１６台後半で推移。対円でのユーロ買いなどが支えとなるも、１．１７００超えでの買いには慎重。



ポンドドルは１．３４台中心の推移か。ユーロドル同様に基本的に底堅い動きとなっているが、上値追いには慎重。



ユーロ円は１８４円台半ばでの推移。ドル円同様に円売りが優勢。１８５円トライにはやや慎重ながらも、押し目では買いが出る展開となりそう。



ポンド円は海外市場で２１３円台をトライする場面が見られた。この後もしっかりした動きが見込まれる。



MINKABUPRESS 山岡

外部サイト