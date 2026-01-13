東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値158.14　高値158.20　安値157.52

159.07　ハイブレイク
158.63　抵抗2
158.39　抵抗1
157.95　ピボット
157.71　支持1
157.27　支持2
157.03　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1667　高値1.1699　安値1.1622

1.1780　ハイブレイク
1.1740　抵抗2
1.1703　抵抗1
1.1663　ピボット
1.1626　支持1
1.1586　支持2
1.1549　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3465　高値1.3486　安値1.3391

1.3599　ハイブレイク
1.3542　抵抗2
1.3504　抵抗1
1.3447　ピボット
1.3409　支持1
1.3352　支持2
1.3314　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7974　高値0.8018　安値0.7956

0.8071　ハイブレイク
0.8045　抵抗2
0.8009　抵抗1
0.7983　ピボット
0.7947　支持1
0.7921　支持2
0.7885　ローブレイク