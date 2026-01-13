東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値158.14 高値158.20 安値157.52
159.07 ハイブレイク
158.63 抵抗2
158.39 抵抗1
157.95 ピボット
157.71 支持1
157.27 支持2
157.03 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1667 高値1.1699 安値1.1622
1.1780 ハイブレイク
1.1740 抵抗2
1.1703 抵抗1
1.1663 ピボット
1.1626 支持1
1.1586 支持2
1.1549 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3465 高値1.3486 安値1.3391
1.3599 ハイブレイク
1.3542 抵抗2
1.3504 抵抗1
1.3447 ピボット
1.3409 支持1
1.3352 支持2
1.3314 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7974 高値0.8018 安値0.7956
0.8071 ハイブレイク
0.8045 抵抗2
0.8009 抵抗1
0.7983 ピボット
0.7947 支持1
0.7921 支持2
0.7885 ローブレイク
