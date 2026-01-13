料理が楽ちん＆クオリティ爆上がり！スリコ発・天才的な「電子レンジ調理アイテム」3選

豊富な調理用具が揃う3COINS。今回は、忙しくて料理する時間がないという人や料理初心者という人にもぴったりな、電子レンジで簡単に調理できるアイテムを3つ紹介します。

鍋やフライパンなど、洗うのが面倒な調理器具を使用せず、気軽にレンジで料理できるのが魅力。どんな人でも取り入れやすいアイテムばかりなので、ぜひチェックしてみて。

もうこれしか使えないわ...

●だしポット：700ml（660円）

冷蔵庫のドアポケットにもすっぽり収まるコンパクト設計のだしポット。昆布や鰹節を入れれば電子レンジで簡単に本格出汁がとれるので、鍋を出すのが面倒な時やサッと味噌汁を作りたいときにぴったりです。

SNSでは、「買って大正解だった」「時短で料理のクオリティめっちゃ上がったわ」「離乳食作りにぴったり」といった感想が。ふたにはパッキン付きで、そのまま保存もできるのが嬉しいポイントです。700mlと扱いやすいサイズ感で、毎日の料理に手軽なだし習慣が取り入れられます。

●電子レンジ調理器深型：1.1L（3520円）

深型でたっぷり容量の電子レンジ調理器。煮込み料理・スープ・おかずなど、1.1 リットルと余裕あるサイズなので、食卓のメインディッシュにも使いやすいのが魅力です。

SNSでは「煮物とかカレーとかめっちゃ簡単にできるのすごい」「火加減とか煮込み時間とかわからない料理苦手民にはありがたい」と評判。キッチンの時短＆手軽さをかなえてくれる、新しいレンジごはんの定番になりそうな商品です。

●電子レンジ調理器マグ型：1L／KITINTO（4620円）

焼く・炒める・煮る・蒸す・炊くの5役が、電子レンジ1つで簡単に作れちゃうアイテム。1人前のご飯を炊いたり、煮込み料理を作ったり......手軽に作れるサイズ感です。

レシピも付いているので、調理器にあった分量で作ることができますよ。

料理の基本から本格的な調理まで、すべて電子レンジでできるのがとても嬉しいですね。どれもスリコのオンラインショップや店頭で購入できるので、気になる商品を探してみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

