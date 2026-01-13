１３日の主なマーケットイベント １３日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：００ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演

０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

０９：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査

２２：３０ 米・消費者物価指数

※日・閣議

※米・３０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：サカタタネ<1377>，タマホーム<1419>，Ｅ・ＪＨＤ<2153>，ディップ<2379>，ライク<2462>，カネ美食品<2669>，パルＨＤ<2726>，サーラ<2734>，スターマイカ<2975>，銚子丸<3075>，トレファク<3093>，クリエイトＳ<3148>，テンシャル<325A>，コスモス薬品<3349>，霞ヶ関キャ<3498>，アレンザＨＤ<3546>，ＰＲＴＩＭＥ<3922>，北興化<4992>，ｎｏｔｅ<5243>，竹内製作<6432>，東洋電<6505>，カーブスＨＤ<7085>，エコス<7520>，ＩＤＯＭ<7599>，進和<7607>，三光合成<7888>，ライフコーポ<8194>，イズミ<8273>，ブックオフＧ<9278>，歌舞伎<9661>ほか

※海外企業決算発表：ＪＰモルガン・チェースほか



出所：MINKABU PRESS