会社を伸ばす社長、ダメにする社長、そのわずかな違いとは何か？ 中小企業の経営者から厚い信頼を集める人気コンサルタント小宮一慶氏の最新刊『[増補改訂版]経営書の教科書』（ダイヤモンド社）は、その30年の経験から「成功する経営者・リーダーになるための考え方と行動」についてまとめた経営論の集大成となる本です。本連載では同書から抜粋して、経営者としての実力を高めるための「正しい努力」や「正しい信念」とは何かについて、お伝えしていきます。

経営者は、ミッションや理念の「宣教師」になれ

以前に、宗教団体が最も長く続く組織と述べましたが、その際に、宗教団体は「考え方」を求心力にしている組織だという説明をしました。

企業においては、その「考え方」の根本をなすのが、ミッションやビジョン、理念なのです。

経営者は、ミッションやビジョン、理念の「宣教師」にならなければなりません。

自分が率先してミッション、ビジョン、理念に沿った行動をし、それらを伝えるのです。そして、宣教師の子分を社内で増やしていくのです。

先に「伝える」ということを説明したところでも述べましたが、そのベースには「正しい考え方」やそれに基づいた「信念」があることは言うまでもありません。

その際に注意することがあります。一部の経営者は「教祖」になりたがるのです。

宣教師と教祖の違いは分かりますか？

教祖は、自分が言ったことを変えることができるのです。教祖ですから。

しかし、宣教師は、たとえ自分が発した言葉であっても、それが正しいものであれば、自分よりも上位のものとなるのです。ミッションやビジョン、理念はまさにそれです。

自分より上位にあるものなのです。自分の考えた言葉であっても、それを発した自分もそれに従わなければならないのです。

カリスマ社長は教祖になりたがりますが、それは間違いです。

正しい考え方やミッション、ビジョン、理念の宣教師でなければならないのです。

私も、こうしていろんなことを書いていますが、元々は、『論語』や仏教書にある普遍的な真理を私なりの言葉で説いているだけです。

また、それらをベースに大成功された松下幸之助さんや稲盛和夫さんなどの名経営者たちや経営コンサルタントの大先輩の言葉を私なりに表現しているだけです。

ですから、私も宣教師なのです。決して教祖ではありません。

ビジョンや理念を伝えるためには

社員に「良い仕事」に専念してもらう

それでも、ビジョンや理念、あるいは経営者の志を社員、それも現場で働く人まで含めた全社員に伝えるのはなかなか難しいものです。

「理解は偶然、誤解は当然」という言葉を、ずっと以前にエニアグラムを説明した『9つの性格』（PHP研究所）で有名な鈴木秀子先生から教わったことがありますが、その通りです。

むしろ、伝わらないことも多いのが実情です。

その際、とても有効なのは「良い仕事」をしてもらうことに、まず専念させることだと私は考えています。

良い仕事をして、お客さまや働く周りの仲間に喜んでもらい、それにより働く喜びを感じられれば、ミッションやビジョン、理念を理解しやすくなるからです。

言い方を換えれば、働く喜びを感じていない社員には、ミッションやビジョン、理念を理解してもらうのは容易ではないのです。

（本稿は『[増補改訂版]経営者の教科書 成功するリーダーになるための考え方と行動』の一部を抜粋・編集したものです）

小宮一慶（こみや・かずよし）

株式会社小宮コンサルタンツ代表取締役会長CEO

10数社の非常勤取締役や監査役、顧問も務める。

1957年大阪府堺市生まれ。京都大学法学部を卒業し、東京銀行（現三菱UFJ銀行）に入行。在職中の84年から2年間、米ダートマス大学タック経営大学院に留学し、MBA取得。帰国後、同行で経営戦略情報システムやM＆Aに携わったのち、91年、岡本アソシエイツ取締役に転じ、国際コンサルティングにあたる。その間の93年初夏には、カンボジアPKOに国際選挙監視員として参加。

94年5月からは日本福祉サービス（現セントケア・ホールディング）企画部長として在宅介護の問題に取り組む。96年に小宮コンサルタンツを設立し、現在に至る。2014年より、名古屋大学客員教授。

著書に『社長の教科書』『経営者の教科書』『社長の成功習慣』（以上、ダイヤモンド社）、『どんな時代もサバイバルする会社の「社長力」養成講座』『ビジネスマンのための「数字力」養成講座』『ビジネスマンのための「読書力」養成講座』（以上、ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『「1秒!」で財務諸表を読む方法』『図解キャッシュフロー経営』（以上、東洋経済新報社）、『図解「ROEって何?」という人のための経営指標の教科書』『図解「PERって何？」という人のための投資指標の教科書』（以上、PHP研究所）等がある。著書は160冊以上。累計発行部数約405万部。