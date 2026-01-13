甲子園球場は成人の日を快晴の空で祝っていた。西宮市の「二十歳のつどい」が開かれ、晴れ着やスーツ姿、頭をスカーフで覆った外国人の女性など、3123人がスタンドに集まった。

開式のサイレンが鳴った午後1時、センターポールの日章旗は右から左へとはためいていた。浜風である。気温7度。すり鉢状のスタンドに囲まれ、結構暖かかった。だが時折、三塁スタンド後方から冷たい六甲おろしが吹き込んできた。

そう、時に風向きは変わる。甲子園は、大人として踏み出す20歳の若者たちに、楽しくも厳しい人生を教えているかのようだった。

20歳代表の女性の1人が夢と現実について話した。「私は壁にぶつかるなら夢を追う途中がいいし、もしも力尽きるなら自分が選んだ道の上がいい。夢をあきらめた人生より、一度でも本気で夢を追いかけた人生の方がよっぽどいい」

西宮市の成人の日の式典が甲子園球場で開催されるようになったのは2020年だった。以来7年連続で足を運んでいる。毎年、20歳の若者たちの夢に向かう姿に心を新たにする。

先の女性は続けて「かっこ悪くても泥くさく努力した経験が、これから生きる糧となり、人生をより豊かなものにするはずです」と話した。こちらの背筋が伸びた。

作家・伊集院静が同じことを書いている。生前、サントリー・ホールディングスの広告で新成人に向けたメッセージを寄せていた。2015年には＜むかい風を歩くんだ＞とあった。＜追い風と、むかい風なら、断然、むかい風を歩くんだ。どうして辛い方を選ぶかって？ ラクな道、甘い水は君たちに何も与えてくれない（中略）真の大人というものは己だけのために生きない人だ。誰かのためにベストを尽くす人だ＞。

そんな人生と野球は似ている。人びとはよく野球に人生を投影させる。

野球を愛した伊集院も『逆風に立つ』（角川書店）で＜野球の真髄は、勝利のためにチーム全員がベストをつくすことなのだ＞と書いた。＜野球は自分だけのためにするスポーツではないとわかった時、野球の真の素晴らしさがわかるのだ＞。

甲子園は、大人に向かう若者に、そしてここを本拠地とする阪神にも素晴らしいメッセージを送っていた。 ＝敬称略＝ （編集委員）