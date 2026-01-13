¡Ú¿·½Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÂç´ØÃÂÀ¸¡Ä¡ª°ÂÀÄ¶Ó¡Ö·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤éÁêËÐ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ö¿´ÇÛ¤Ê¤¤¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤¤¡×
¡ÖÂç´Ø¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¡¢¤Þ¤¿¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
Âç´Ø¾º¿Ê¤Î»È¼Ô¤ò·Þ¤¨¤ëºÝ¤Î¸ý¾å¤â¡¢°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡Ë¤é¤·¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç´Ø¾º¿Ê¤¬¤Û¤Ü³ÎÄê¤·¤¿»þ¤Ë¡¢»Õ¾¢¡Ê°Â¼£Àî¿ÆÊý¡¢¸µ´ØÏÆ¡¦°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤«¤é¡Ø¸ý¾å¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤í¡ª¡Ù¤ÈÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤Ï»ÍÊ¸»ú½Ï¸ì¤Ê¤É¤â¤¢¤Þ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»Õ¾¢¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
°ÂÀÄ¶Ó¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥Ú¥í¥Ã¤ÈÀå¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤Ë¤«¤ó¤Ç¤ß¤»¤ë¡£ºòÇ¯11·î¤ËÂç´Ø¾º¿Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï°§»¢¤Þ¤ï¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤¬Â³¤¡¢³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅß½ä¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡Ö¿·Âç´Ø¡×¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Ï¢Æü½ä¶È¤È¤¤¤¦¶¯¹Ô¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡£¼ã¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÈèÏ«¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¼èºà¤ËË¬¤ì¤¿ºòÇ¯Ëö¤Ï¡¢Ä«·Î¸Å¤ÎÅÓÃæ¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢µÞî±¡¢²ñ¾ì¶á¤¯¤ÎÉÂ±¡¤Ë¶î¤±¹þ¤à¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤âµ¯¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë¼þ°Ï¤ò¤è¤½¤ËÌó£±»þ´Ö¤Ç»ÙÅÙÉô²°¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¢¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤«¤é¡¢Âç¾æÉ×¤À¤è¡£¿´ÇÛ¤Ê¤¤¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤¤¡×
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç²á¤´¤·¤¿¾¯Ç¯»þÂå¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÁêËÐ¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤âÆ»¾ì¤Þ¤ÇÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ·Þ¤¨¤ËÍè¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø¡Ê¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¸å¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¡ËÁêËÐ¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¡¢·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç½Ð¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÆþÌç¤·¤¿°Â¼£ÀîÉô²°¤Ç¤Î·Î¸Å¤Ï¡¢Åö½é¡¢»Í¸Ô¤äÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¡¢¤¹¤êÂ¤Ê¤É¤Î´ðËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÎÏ»Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿ÈÂÎ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤¿¡£°Â¼£Àî¿ÆÊý¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡¢¤¹¤êÂ¤Î»þ¤Ë¾åÈ¾¿È¤¬ÃÏÌÌ¤ÈÊ¿¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÁ°¤ËÅÝ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢Èà¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡ØÁ°·¹»ÑÀª¡Ù¤«¤é¤ÎÁêËÐ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Éô²°¤Ç¤Î¼«Í³»þ´Ö¤Ë¤Ï¡¢»Õ¾¢¤«¤é¼Ú¤ê¤¿¼èÁÈ¤Î£Ä£Ö£Ä¤ò²¿ÅÙ¤â´ÑÄ¾¤·¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ï182Ñ¡¢140ÔÂæ¤ÈËëÆâ¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê¤Î¾®ÊÁ¡£¿©»öÃæ¤ËÆ°²è¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤â¡£°ÂÀÄ¶Ó¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö»Õ¾¢¤ÏÀÎ¤ÎÎÏ»Î¤Î¤â¤Î¤«¤é¡¢º£³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÎÏ»Î¤Î¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ã¤Ñ¤¤£Ä£Ö£Ä¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÁêËÐ¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¡Ç26Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¤«¡©¡¡º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ø¤µ¤é¤Ë¾å¡Ù¤Î²£¹Ë¤Ç¤¹¤«¤é¡£Áá¤¯¡Ø¾å¡Ù¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£Ç¯¤ÏÂç´Ø¤È¤·¤Æ¶î¤±È´¤±¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í½é¤Î²£¹ËÃÂÀ¸¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
£±·î£¸ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØFRIDAY£±·î23Æü¹æ¡Ù¤ÈÍÎÁÈÇ¡ØFRIDAY GOLD¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬°Â¼£ÀîÉô²°¤ËÆþÌç¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¶ìÏ«¤ä¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤¦¤È¤¤¤¦°Õ³°¤¹¤®¤ë²Î¼ê¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÈëÏÃ¤ò¾Ò²ð¡£ÆüËÜ¸ì¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤äµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
