オシャレわからん！→ なら、【ニトリのN+】の「サマ見えスカート」が一押し

複雑なレイヤードコーデは難易度が高い……と感じるオシャレ初心者さんは、シンプルなトップスとのワンツーでもサマ見えコーデが完成するスカートをGETしてみるのがおすすめ。今回は【ニトリ】発のアパレルブランド【N+（エヌプラス）】で見つけた、脱地味見えを狙える一押しスカートを紹介します。配色デザインに総柄と、視線を集めるレディなスカートで垢抜けの一歩を踏み出してみて！

騙し絵のような配色ラインが遊び心をプラス

【N+】「配色ラインニットスカート」\3,990（税込）

コントラストが効いた配色ラインをプリーツのようにあしらったニットスカート。まるで騙し絵のように遊び心のあるデザインが、一点投入でコーデをオシャレ上級者見えさせてくれそうです。配色ラインが縦を強調し、程よくボリュームはありつつもすっきりとエレガントに着こなせそうなのも嬉しいポイント。それぞれ配色が異なるグレーとネイビーの2色展開です。

ふわふわループヤーンの素材感をアクセントに

【N+】「ループヤーンニットタイトスカート」\3,490（税込・値下げ価格）

ふわふわとしたループヤーンを使用し、素材感で差をつけるニットスカート。あえて飾らないシンプルなデザインだからこそ、素材の異色感がワンツーコーデでも際立ちます。ニーレングスの丈感は、コンパクトなトップスやロングブーツとも好相性。タイトなラインがきちんと見えも後押ししてくれるので、オフィスコーデにも着回せそうです。

優雅になびくフレアラインでレディライクに装う

【N+】「バイアス幾何柄8枚はぎスカート」\3,591（税込・値下げ価格）

「腰回りをすっきりさせながら、裾に向かって広がるシルエット」（公式ECサイトより）にこだわった、8枚はぎのフレアスカート。落ち感がある素材と優雅に流れるようなシルエットによって、シンプルなトップスと合わせるだけでも上品でレディライクな着こなしを楽しめそうです。落ち着いた配色の繊細な幾何柄も、脱地味見えにひと役買ってくれるはず。

ボリュームを持たせたシルエットが可愛げをプラス

【N+】「チェーン柄ギャザー切替えスカート」\4,041（税込・値下げ価格）

チェーンを組み合わせた総柄が、暗く落ち着きがちな冬コーデをぐんと華やかに見せてくれそうな一着。ウエストや腰まわりはコンパクトに収めつつ、途中の切り替えによってボリュームを持たせているのがポイント。ふわりと広がるシルエットが大人に似合う可愛げを醸し出します。タックイン・アウトどちらでも着膨れ感をセーブしやすそうなのもGOOD。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ