販売累計「140万枚」だって！【ハニーズ】40・50代が買い足したい「大ヒットセーター」

冬のデイリーコーデに欠かせないセーター。だけど「ニットのチクチク感が苦手」という声も。そんな悩みを持つミドル世代は、ソフトな肌触りのアイテムを選んでみて。編集部がおすすめしたいのが、【ハニーズ】の「大ヒットセーター」。累計140万枚の販売実績を誇るセーターは、もちもちとしたソフトな風合いが特徴。大人に似合う上品なデザインも魅力なので、ぜひ冬のワードローブに迎えて。

デコルテラインを美しく演出するスクエアネック

【ハニーズ】「ヒアルロンスクエアネック」\2,680（税込）

今回注目したのは、シリーズ累計140万枚を突破したという、ヒアルロン酸加工が施されたセーター。「軽くてもちもちとした糸」（公式サイトより）を使用していて、ソフトな風合いが特徴です。デコルテラインが美しく見えるスクエアネックのセーターは、オンオフ問わず着回せそう。細リブですっきりと着られるので、ボリュームのあるフレアスカートやワイドパンツとも好相性。

顔まわりがすっきり見えるVネック

【ハニーズ】「ヒアルロン酸Vネック」\2,980（税込）

こちらは同じシリーズのVネックセーター。すっきりとしたVネックできれい見えが狙えそうです。身幅には程よいゆとりがあり、ボディラインを拾いにくいのが嬉しいポイント。冷え込みが厳しい日は、タートルネックやハイネックインナーとの重ね着もおすすめ。

