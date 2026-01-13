毛並みが美しいラグドールの女の子「ルル」ちゃんの、名前を呼んだときの『お返事』が可愛すぎると話題になっています。投稿は記事執筆時点で34.8万回再生を突破。「お世辞抜きにTikTokで一番可愛いねこちゃん」「お返事できてえらーい」「可愛いにゃーんですね」などといったコメントが寄せられています。

【動画：足元にいたラグドールの猫→飼い主さんが『名前を呼んでみる』と……可愛すぎる瞬間】

可愛すぎる『お返事』

TikTokアカウント『ルルとラテとノワ』に投稿されたのは、ラグドールの女の子「ルル」ちゃんと飼い主さんの、可愛らしい日常のワンシーン。投稿の冒頭に登場するルルちゃんはこの日、何気なく飼い主さんの足元にいたそうです。

そこへ飼い主さんが「ルル」と名前を呼ぶと、ルルちゃんはすぐさま反応して飼い主さんの顔を見上げ、子猫のような高い声で「にゃーん」とお返事してくれたのだそう。

何度でもお返事してくれる

次のシーンでは、洗面台のシンクの中でリラックスして座っていたというルルちゃん。飼い主さんが名前を呼ぶとすぐにお返事をし、さらに立ち上がってもう一度「にゃーん」とお返事してくれたのだとか。

何度も名前を呼ぶ飼い主さんに対し、毎回一生懸命にお返事してくれるルルちゃん。見ているだけでも思わず笑顔になってしまいます。

飼い主さんもメロメロ

ルルちゃんの可愛い鳴き声には視聴者のみならず、飼い主さんもメロメロなのだそうで、以前の投稿では「お返事が可愛すぎて永遠にリピートしてる」と一言。

ルルちゃんは鳴き声が可愛いだけでなく、名前を呼んでくれてうれしいという気持ちが伝わるように、とても表情豊かにお返事してくれるそうです。

今回の投稿には「お世辞抜きにTikTokで一番可愛いねこちゃんだと思ってます」「ラグドールいいよね」「可愛いにゃーんですね」「お返事できてえらーい」「あまりにも可愛い。しっかり顔見て鳴くのがなお良い」などといったコメントが多く寄せられていました。

TikTokアカウント『ルルとラテとノワ』では、今回登場したルルちゃんだけでなく、一緒に暮らしているラテちゃんやノワちゃんのかわいい日常もたくさん投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『ルルとラテとノワ』

執筆：machuno

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。