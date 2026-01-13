おしゃれ女子注目ーーーッ！！【3COINS】部屋を彩る♡「クッションカバー」

お部屋に何かワンポイントを取り入れたい時は「クッションカバー」を新しくしてみて。【3COINS（スリーコインズ）】では華やかさを添えながら、そっとあたたかみもプラスしてくれそうなアイテムがラインナップ。季節感を取り入れたい時にもうってつけです。今回はお部屋に映えそうな、おしゃれなクッションカバーを紹介します。

モコモコ感が映える「パッチワーククッションカバー：45 × 45cm」

パッチワーク風のこちらは、秋冬らしいあたたかみのあるモコモコ感がおしゃれなカバー。落ち着いた色合いながらほどよく立体的で華やかさがあります。リビングや寝室に1個置くだけでも、アートのように映えそうです。裏面はベロアのような生地が使われており、手触りの良さがうかがえます。価格は\550（税込）。

ツイード感のある上品な「ミックスクッションカバー：45 × 45cm」

表面に少し凹凸があるツイード調素材の、上品でおしゃれなカバーも秋冬にうってつけ。華やかさを添えてくれて、お部屋に彩りとあたたかみをプラスしてくれそうです。価格は\550（税込）。比較的明るめのカラーなので、シックな色のソファーやベッド周りに置くといいかも。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino