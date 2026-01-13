エンドリッキは今冬にリヨンへ期限付き移籍した

スペイン1部レアル・マドリードからフランス1部リヨンへ期限付き移籍したブラジル代表FWエンドリッキが新天地デビュー戦で早速ゴールを決めた。

19歳のエンドリッキは今季レアルで公式戦3試合の出場にとどまっていた。ブラジル代表としてすでに14キャップを刻み、今夏の北中米ワールドカップ（W杯）出場も確実視されていたなかで、ピッチに立てる時間が限られている現状が不安視されていた。W杯に向けてコンディションを上げるべく、この冬に期限付き移籍を決断した。

やはり、その能力の高さに疑いの余地はなかった。現地時間1月11日に行われたフランスカップ・ラウンド32のリール戦に先発出場で新天地デビューを果たしたエンドリッキは前半42分、左サイドからのクロスをファーサイドで合わせて決勝ゴールを記録した。

早速のインパクトを残した19歳のパフォーマンスは大きな反響を呼んでいる。衛星放送「ビーイン・スポーツ」は「エンドリッキがフランスで存在感を示すのに長い時間はｋｓからなかった。彼の最初のゴールは想像をはるかに超える早さでやってきた」とその活躍を報じた。

また、フランスメディア「フットメルカート」も「このブラジル人は攻撃陣をけん引し、リヨンのプレーに高い流動性をもたらしていた」「リヨンで冒険を最高の形でスタートさせた」などと絶賛していた。（FOOTBALL ZONE編集部）