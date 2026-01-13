ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ、１０か月ぶりワンマンライブを３月にＫアリーナ横浜で開催　ちぐさくん「前回を超えるしかないし、超える気しかしない」

「すとぷり」などが所属する２・５次元歌い手グループ「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」が１２日、東京・台東区の「浅草花やしき」でワンマンライブ「ＡＭＰＴＡＫ海賊団×レインボーロード中８８％」（３月２０・２１日、Ｋアリーナ横浜）の開催を発表した。

前日１１日から「超２４時間リレー生放送」を実施。最後のコンテンツは「遊園地を貸し切って超重大発表」と題し、メンバーが花やしきに集合。アトラクションを体験しながらミッションを次々とクリアし、ちぐさくんは「ということで皆さま、なんとなんと『ＡＭＰＴＡＫ海賊団×レインボーロード中８８％』ということで２０２６年３月２０、２１日にＫアリーナ横浜にてワンマンライブの開催が決定しました」と発表。「昨年の７７％から８８％まで、この配信を見てくれている皆、応援してくれている皆のおかげで夢のレインボーロードを進むことができました、ありがとう」とリスナーに感謝し、メンバーと喜びを分かち合っていた。

ライブ後にはスポーツ報知などの取材に応じ、ライブに向けた意気込み、見どころを一人ずつ語った。

けちゃ「今回の『超２４時間リレー』みたいなのをやって、どんどん前のＡＭＰＴＡＫよりパワーアップしている。さらに７７％から８８％に進化したＡＭＰＴＡＫを見てほしいというのと、みんなの盛り上げるときめっちゃ盛り上げるにぎやかな感じと、歌もめちゃめちゃ個性豊かなので、ライブで会場でぜひ聞いて」

あっと「ＡＭＰＴＡＫのライブって色々な個性を持った人間が集まっているのもあって、元気だったり歌がうまい、かっこいい、面白いとかそういう色々なジャンルのものが集約したライブになっている。見飽きない、色々な面を見せてくれる、どんな面でもかますライブになっていると思うし、『超２４』とかやったみたいに妥協するのが嫌いなグループなので、ライブに向けても一つの妥協もないような最高のライブをお届けできるのではないか。（リスナーが）来てくれるからには後悔しないライブになっていると思うので、ライブを楽しみに生きていってもらうくらい楽しみにしていてほしい」

ちぐさくん「レインボーロードっていういかにも夢に向かって走っていっているような。今までのアンプとまた違った一面を見せられるんじゃないか。前回のライブを超えるしかないし、超える気しかしない。レベルアップってひとえに言うけど全て飽きさせない、常に何か起こっている。全部の面でゲームみたいなアニメみたいなちょっとおもろいコントを見ているみたいな…全てにおいて楽しんで、おもろいな、見ている人が自分もその世界の一員の気持ちになれる場を作っていく。（リスナーに）めちゃめちゃ期待してもらって、僕たちもその期待に応えられるように頑張りたい」

ぷりっつ 「（７７％から８８％の）１０％は前回の１００倍くらい重いと思っていて。（日本）武道館が１回目の最初の夢でそれを達成した時に、その後攻めない選択肢もあった中で６人全員がさらに上に行きたいよねというのを話し合って決まったのがぴあアリーナ。全力でがむしゃらにやっていて、そこからさらに倍以上のベルーナドームを目指すとなったらさらにもっと工夫して頑張らないといけない。それに向けて背伸びせずできることから取りかかって。これまでよりももっともっとクオリティーもあがったので、それによる７７％から８８％。ベルーナが（目標に）ある中でのＫ（アリーナ）なので、絶対成功させたいし、させないといけないという意気込みがある」

まぜ太 「ワンマンライブ自体はＫアリーナぶりだけど、その間に全員が『すとふぇす』とか『歌みたライブ』とか、『ころわん』とかあったり、（グループとしての）ワンマンは久しぶりだけど、アンプの場合はそれぞれライブ慣れしている。（グループの）中にいる良さも感じるけど、外から見た時に『こいつすごいな』と感じることもある。確実にアンプとして成長している。この１年色々見てきた中で、リスナーさんと一緒に作るライブが見えてきている気がする。挑戦だと思うけど楽しみだし、これ成功したらアンプがやばいところまでいっちゃうんじゃないかな」

あっきぃ 「（「歌みたライブ」で）Ｋアリーナのステージに立った時に、めちゃくちゃでかいなってなった。今回の（ワンマンでの）Ｋアリーナは挑戦だと思うけど、自分たちでたくさん考えて、ライブに向けて活動している。レインボーっていうのは７色。この６人とリスナーのカラーで７色、虹みたいな。ロード中ということで、一緒に進んでいく。今回だけじゃなくて前回のライブ、もっと前から過程を一緒に作っていくのがめちゃくちゃステキ。７７％から８８％にあがるというのは、前よりもっと幸せにしたい気持ちがないと挑戦できない活動。みんなでしっかり話し合って、ライブを大成功させて幸せなライブを作り上げられたら」