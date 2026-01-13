香川照之主演『災 劇場版』本予告公開 日常に紛れ込む“正体不明の男”の恐怖
俳優の香川照之が主演する『災 劇場版』（2月20日公開）の本予告映像が解禁された。
【動画】『災 劇場版』本予告
本作は、斬新な映像表現で国内外から注目を集める監督集団「5月」の関友太郎と平瀬謙太朗による監督・脚本・編集作品。WOWOWで昨年放送された『連続ドラマW災』を再構築し、映画として新たに描き直した本作は、“日常に潜む災い”をテーマにしたサイコ・サスペンス。
「私たちの日常は、なんの前触れもなく悲劇に襲われることがある。人々はそれを『災い』と呼んだ。」という意味深なテロップとともに、本予告は“男”の後ろ姿から始まる。
家族や進路に悩む女子高生（中島セナ）、ある過去を抱えた運送業の男（松田龍平）、冴えないショッピングモールの清掃員（内田慈）、理容師（藤原季節）、負債を抱えた旅館の支配人（シソンヌじろう）、市民プールに通う主婦（坂井真紀）――ある日、彼らのささやかな日常は、なんの前触れもなく不可解な“災い”に襲われる。
一方、刑事たちの表情や言葉は複雑で、若手刑事（宮近海斗）は絶句した表情を浮かべ、「人は理由もなく死なない」と言い切る堂本（中村アン）に対し、「だから自殺だって言ってんだろ」と飽きれる飯田（竹原ピストル）。間に映るのは、車の下敷きになった足や橋から身を投げ出した人、エスカレーターで倒れている足元。堂本たちが捜査している事件は、事故か自殺か、はたまた別の何かなのだろうか？堂本だけが妙な気配を感じ取り、災いの真相に迫っていく。その災いの周辺には、いつもある“男”が紛れ込んでいた。
ティザーでは少しだけ映されていた男（香川）の姿が、本予告ではさらに露わになっている。生徒に「優しい？」と聞き返す男、歯が黒い漁師、プールで泳ぐ男、白髪混じりの長髪の男、黒髪の清掃員、思い切り歯を出して笑顔で煙草を吸う姿など、その正体のつかめなさが観る者の恐怖心をじわじわと刺激する。
そして、“男”と刑事の堂本が同じエレベーターに乗り合わせる場面が描かれ、強烈な緊張感を残したまま予告は幕を閉じる。
【動画】『災 劇場版』本予告
本作は、斬新な映像表現で国内外から注目を集める監督集団「5月」の関友太郎と平瀬謙太朗による監督・脚本・編集作品。WOWOWで昨年放送された『連続ドラマW災』を再構築し、映画として新たに描き直した本作は、“日常に潜む災い”をテーマにしたサイコ・サスペンス。
「私たちの日常は、なんの前触れもなく悲劇に襲われることがある。人々はそれを『災い』と呼んだ。」という意味深なテロップとともに、本予告は“男”の後ろ姿から始まる。
一方、刑事たちの表情や言葉は複雑で、若手刑事（宮近海斗）は絶句した表情を浮かべ、「人は理由もなく死なない」と言い切る堂本（中村アン）に対し、「だから自殺だって言ってんだろ」と飽きれる飯田（竹原ピストル）。間に映るのは、車の下敷きになった足や橋から身を投げ出した人、エスカレーターで倒れている足元。堂本たちが捜査している事件は、事故か自殺か、はたまた別の何かなのだろうか？堂本だけが妙な気配を感じ取り、災いの真相に迫っていく。その災いの周辺には、いつもある“男”が紛れ込んでいた。
ティザーでは少しだけ映されていた男（香川）の姿が、本予告ではさらに露わになっている。生徒に「優しい？」と聞き返す男、歯が黒い漁師、プールで泳ぐ男、白髪混じりの長髪の男、黒髪の清掃員、思い切り歯を出して笑顔で煙草を吸う姿など、その正体のつかめなさが観る者の恐怖心をじわじわと刺激する。
そして、“男”と刑事の堂本が同じエレベーターに乗り合わせる場面が描かれ、強烈な緊張感を残したまま予告は幕を閉じる。