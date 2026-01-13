ひとりでいても幸せだが、他人に会わなくてもいいのかと、どこか不安を感じる――そんなことはありませんか？ 人間関係のために自分を犠牲にしないためにはどうすればいいのでしょうか。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

孤独が足場となる

ひとりでも幸福になれる人は、わざわざ自分を犠牲にしてまで、

他人と付き合う必要はない ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

自分の機嫌を自分で整えられる人は、関係を「足すか引くか」を冷静に選べる。

孤独は欠陥ではなく、心を保つための安定した足場である。

その足場があるなら、誰かに寄りかかってまで近づく理由はない。

人間関係は、犠牲を前提にすると長くもたない。

丁重さと礼儀を土台に、少し冷めた距離を保つほうが、互いの自由が守られる。

無理な約束で自分を削るくらいなら、静かに距離をとってかまわない。

近づくと決めたときだけ、時間と注意をていねいに注げばよい。

ひとりで満ちている人は、見栄や不安で関係を増やさない。

数より質を選び、会ったあとの心の軽さで続け方を決める。

沈黙は拒絶ではなく、呼吸を整える間だと知っているから、焦って埋めない。

相手が大切であればあるほど、言葉は短くまっすぐにし、刺さる表現を避ける。

それでも噛み合わないなら、関係を細くする判断も誤りではない。

幸福は所有の多さではなく、壊れにくい基礎に宿る。

自分を犠牲にしない選び方は、相手を粗末にしない選び方でもある。

寄りかからずに寄り添うために、まずひとりで満ちること。

その静かな充足が、必要な縁だけをやさしく残していく。