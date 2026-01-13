今年こそ「本当にやりたいこと」を見つける、最高の質問とは？

そんなあなたにすすめたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「やりたいことがわからない」の正体

「本当にやりたいことがわからない」

この言葉は、多くの人が口にします。

けれど実際には、やりたいことが「存在しない」のではありません。

本気で探したことがないだけです。

なんとなく仕事を選び、なんとなく1日を終え、なんとなく不満を抱えながらも、自分の人生に真正面から問いを投げたことがない。

その状態で答えだけを求めても、何も見つからないのは当然です。

「意欲」が生まれる順番

『世界の果てのカフェ』という本では、意欲の生まれ方がとても明確に語られています。

問いかけることで、答えを探そうという意欲がわいてくるの。

答えを見つけたら、同じように強烈な意欲がわいてくる。

――『世界の果てのカフェ』より

多くの人は順番を間違えます。

「やる気が出たら考えよう」

「やりたいことが見つかったら動こう」

しかし実際は逆です。

先に問いを立てる。

すると、人は勝手に答えを探し始める。

それは努力でも根性でもなく、人間の本能に近い反応です。

「存在理由」を知った人は、もう止まれない

さらに、こう続きます。

自分がなぜここにいるのか、なぜ存在するのかという、生きている理由を知ってしまうと、人はその理由を満たしたいと願うようになる。

――『世界の果てのカフェ』より

この感覚は、比喩で説明されています。

たとえるなら、宝の地図の「×」印を見ているようなもの。

「×」の場所を知ってしまえば、宝を無視するのは難しくなる。

追いかけずにはいられなくなる。

――『世界の果てのカフェ』より

「本当にやりたいこと」とは、無理やり頑張る目標ではありません。

知ってしまったら、放っておけなくなるものです。

だからこそ怖い。

なぜなら、見つけてしまえば、今の生き方をそのまま続けることが感情的にも、肉体的にも難しくなるからです。

でも同時に、人生が「自分のもの」に戻ってくる瞬間でもあります。

最高の質問は、人生から逃げられなくする

今年こそ「本当にやりたいこと」を見つけたいなら、必要なのは情報でも、才能でもありません。

「自分はなぜここにいるのか？」

この問いを、軽く眺めるのではなく、真正面から引き受けること。

答えが見つかれば、やる気は勝手についてきます。

努力しなくても、追いかけずにはいられなくなります。

最高の質問とは、人生を楽にする問いではありません。

人生から逃げられなくする問いです。

そしてその問いこそが、「本当にやりたいこと」へとあなたを連れていく唯一の入口なのです。

（本稿は、『世界の果てのカフェ』の発売を記念したオリジナル記事です）