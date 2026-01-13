今年こそ「本当にやりたいこと」を見つける、最高の質問とは？
そんなあなたにすすめたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
「やりたいことがわからない」の正体
「本当にやりたいことがわからない」
この言葉は、多くの人が口にします。
けれど実際には、やりたいことが「存在しない」のではありません。
本気で探したことがないだけです。
なんとなく仕事を選び、なんとなく1日を終え、なんとなく不満を抱えながらも、自分の人生に真正面から問いを投げたことがない。
その状態で答えだけを求めても、何も見つからないのは当然です。
「意欲」が生まれる順番
『世界の果てのカフェ』という本では、意欲の生まれ方がとても明確に語られています。
答えを見つけたら、同じように強烈な意欲がわいてくる。
――『世界の果てのカフェ』より
多くの人は順番を間違えます。
「やる気が出たら考えよう」
「やりたいことが見つかったら動こう」
しかし実際は逆です。
先に問いを立てる。
すると、人は勝手に答えを探し始める。
それは努力でも根性でもなく、人間の本能に近い反応です。
「存在理由」を知った人は、もう止まれない
さらに、こう続きます。
――『世界の果てのカフェ』より
この感覚は、比喩で説明されています。
「×」の場所を知ってしまえば、宝を無視するのは難しくなる。
追いかけずにはいられなくなる。
――『世界の果てのカフェ』より
「本当にやりたいこと」とは、無理やり頑張る目標ではありません。
知ってしまったら、放っておけなくなるものです。
だからこそ怖い。
なぜなら、見つけてしまえば、今の生き方をそのまま続けることが感情的にも、肉体的にも難しくなるからです。
でも同時に、人生が「自分のもの」に戻ってくる瞬間でもあります。
最高の質問は、人生から逃げられなくする
今年こそ「本当にやりたいこと」を見つけたいなら、必要なのは情報でも、才能でもありません。
「自分はなぜここにいるのか？」
この問いを、軽く眺めるのではなく、真正面から引き受けること。
答えが見つかれば、やる気は勝手についてきます。
努力しなくても、追いかけずにはいられなくなります。
最高の質問とは、人生を楽にする問いではありません。
人生から逃げられなくする問いです。
そしてその問いこそが、「本当にやりたいこと」へとあなたを連れていく唯一の入口なのです。
（本稿は、『世界の果てのカフェ』の発売を記念したオリジナル記事です）