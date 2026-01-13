秋山成勲の妻SHIHO、韓国でのモデル仕事のギャラ事情とは？日本と「2〜3倍」の差

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）の妻でモデルのSHIHOが、韓国で活動する理由に少し言及した。雰囲気や環境の違いもあるが、給与の差もあるという。

最近、バラエティ番組のMBC『全知的おせっかい視点』には、長期休みを迎えた娘サランちゃんとともに韓国に滞在するSHIHOの日常が公開された。

【写真】SHIHOの美しすぎるアンダーウェア姿

同番組で、SHIHOはマネージャーと話しながら、今後の活動計画と目標を明かした。

SHIHOは、「2026年をどんな年にしたいか」という質問に対して、「事務所で売上トップになりたい」と話し、笑いを誘った。

これを聞いたスタジオの出演者は、夫の秋山の収入に言及すると、SHIHOは「昨年はすごく良かったと思う」と彼の活躍も認めた。

番組では、韓国と日本の活動の違いも明らかになった。SHIHOはファッション誌の撮影を準備しながら、「韓国と日本はメイクのスタイルも違う」と伝え、撮影現場の雰囲気についても具体的に比較した。

（写真＝MBC）SHIHO

日本は朝おにぎりを準備し、撮影が終わった後、スタッフとモデルが一緒に弁当を食べる文化がある一方、韓国はキンパ（韓国の海苔巻き）が出て、撮影が終わると挨拶をして終わる場合が多いと説明した。

モデルの“ギャラ”の差もあった。コメディエンヌのイ・ヨンジャが給料の差について尋ねると、SHIHOは「韓国の方が良い」と断言した。続けて、「2〜3倍ぐらい」と付け加え、韓国でのギャラが日本より高いと明らかにした。

SHIHOは今年に入って韓国の番組を中心に、存在感を大きくしている。撮影現場での実質的な給料の差がすべてではないが、韓国へ活動領域を広げ“事務所売上1位”に一歩近づくものと見られる。