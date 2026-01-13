岩本蓮加「2026年、私は乃木坂46に入って10周年を迎えます」

月1リレー美容連載「美容の坂道のぼり隊」。今回は乃木坂46の岩本蓮加さんに外出先での保湿事情について聞きました。朝の保湿だけではカサついてしまうことも多い季節。れんたんが取り入れている、日中の追い保湿にぴったりのアイテムとは…？

日中の追い保湿

絶対に肌を乾燥させたくないので、この時期特に保湿にはめちゃくちゃ力を入れてます。スキンケアは朝晩フルコース！ パックは毎日するし、美容液も肌の調子によって変えたりしています。

それでも乾燥が気になるときは、日中の追い保湿。フラルネのクリームはメイク直しついでに保湿ができておすすめです。SUQQUのマルチバームもあらゆるパーツに手軽にうるおいをプラスできて便利。香りがないところも使い勝手が良くて気に入ってます。手を洗うことが多いので指先がカサつきがちなんですが、そんなときもこのバームがあれば大丈夫。香りが欲しいな、っていうときはAiamのハンドクリームを使ってます。種類が多いから絶対好みの香りが見つかるし、ベタつかず軽いテクスチャーが使いやすくて大好きです。

そして2026年、私は乃木坂46に入って10周年を迎えます。今までいろんなものを吸収してきたはずなので、しっかりアウトプットして後輩たちに繋いでいく年にしたいな。あと大ハマりしているゲーム『VALORANT』でもっと強くなりたい！ そしてお仕事に繋がったらうれしいです。

RENKA' S BEAUTY POINT

「Aは深呼吸したくなる香りで、手を洗うたびに塗ってます。同じ香りのボディクリームも愛用中。Bはどこでも塗れるので、バッグに1つ入れておくと便利。指に取って頬や鼻先につけるとハイライト代わりにも。メイク直しに手放せないのはC。付属のマットでポンポンとのせるとみずみずしさが復活します」

岩本蓮加

いわもと・れんか 2004年2月2日生まれ、東京都出身。乃木坂46の3期生。特技はカメラとギター。趣味はゲームとアニメ観賞。TVアニメ『天久鷹央の推理カルテ』では声優に挑戦。