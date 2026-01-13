ÎòÂåFRB¥È¥Ã¥×¡¢µÄÄ¹ÁÜººÈóÆñ¡¡Ï¢Ì¾À¼ÌÀ¡ÖÆÈÎ©À¹¶·â¤¹¤ë»î¤ß¡×
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆFRB¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥Ñ¥ó¸µµÄÄ¹¤éÎòÂå¤ÎFRB¥È¥Ã¥×¤äºâÌ³Ä¹´±¤Ï12Æü¡¢»ÊË¡Åö¶É¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ÎÁÜºº¤òÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÏ¢Ì¾¤Ç½Ð¤·¤¿¡£Ãæ±û¶ä¹Ô¤¬À¯¼£Åª¤Ê±Æ¶Á¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¡¢ÁÜºº¤Ï¡Ö¸¡»¡¤ÎÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÆÈÎ©À¤ò¹¶·â¤¹¤ëÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤»î¤ß¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥Ñ¥ó»á¤Î¤Û¤«¡¢FRBµÄÄ¹¤âÌ³¤á¤¿¥¤¥¨¥ì¥óÁ°ºâÌ³Ä¹´±¤ä¥Ý¡¼¥ë¥½¥ó¸µºâÌ³Ä¹´±¤é¶¦ÏÂ¡¢Ì±¼ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¯¸¢¤Ç³Æµ¡´Ø¤òÎ¨¤¤¤ë¤Ê¤É¤·¤¿14¿Í¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤Ï11Æü¡¢Æ°²è¤Ë¤è¤ëÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢FRB¤Î·úÊª¤Î²þ½¤¹©»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëºòÇ¯¤Î¼«¿È¤ÎµÄ²ñ¾Ú¸À¤ò½ä¤Ã¤ÆÁÜººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¸øÉ½¤·¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤FRB¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÀ¯¸¢¤«¤é¤Î¶¼Ç÷¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÍø²¼¤²¤òµá¤á¤Æ¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÁÜºº¤Ï¡¢°µÎÏ¤¬°ìÃÊ¤ÈÀè±Ô²½¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡¢¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¤Ï12Æü¡¢¥Ù¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤¬¥Ñ¥¦¥¨¥ë»áÁÜºº¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤Î·üÇ°¤ò¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£