最先端の都市機能と昔ながらの情緒が共存する東京には、個性あふれる商店街や市場が数多く存在します。老舗が軒を連ねる街並みから、観光名所や話題のカルチャースポットまで、歩くたびに新たな発見があるのも魅力のひとつです。
All About ニュース編集部は10月9〜11日、全国10〜70代の男女250人を対象に「商店街・市場」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「東京都の商店街・市場」を紹介します！
【14位までの全ランキング結果を見る】
2位：かっぱ橋道具街（台東区）／39票2位は「かっぱ橋道具街（台東区）」でした。プロ仕様の調理器具や食器、サンプル食品などが所狭しと並ぶ通りは、料理人だけでなく観光客にも大人気。ユニークな専門店が軒を連ね、歩いているだけでもワクワクするような発見がいっぱいです。料理好きやインバウンドにも支持されているスポットです。
回答者からは「テレビで見て、気になっていたから」（40代女性／島根県）、「テレビでしか見たことがないが、鍋やキッチン用品も取り扱いが多かったイメージなので行ってみたい」（20代男性／大阪府）、「プロの道具からユニークな調理器具まで見て回り、買い物を楽しみたいから」（40代男性／広島県）などのコメントがありました。
1位：銀座中央通り（中央区）／49票1位は「銀座中央通り（中央区）」でした。高級ブランドが立ち並ぶ日本屈指のショッピングストリートでありながら、老舗や名店が共存するエリアとして国内外から注目されています。週末は歩行者天国となり、誰もがゆったりと銀座の街を楽しめる空間に。洗練された雰囲気と伝統が調和する、まさに東京の顔ともいえる通りです。
回答者のコメントを見ると「銀座なので、高級なお店ばかりかなと思います。素敵なお洋服をきてお買い物してみたいです」（20代女性／大分県）、「東京と言えば銀ブラです。今の若い子はなんていうんでしょう。銀座は何でも一番いいものがそろっています」（50代女性／宮城県）、「都会のど真ん中で、沢山の需要ある物産が並んでそうな商店街、市場だから」（20代男性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)