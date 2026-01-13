»ÖÅÄÌ¤Íè¡¢¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¤ÇºÆ¤ÓÄ©¤àÊì¿ÆÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¡ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¿®Ç°¤ò´Ó¤¯¡×
¡¡»ÖÅÄÌ¤Íè¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¤¬¡¢1·î13Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£Äê¿¦¤Ê¤·¡¢Ãù¶â¤Ê¤·¡¢Èà»á¤Ê¤·¡£Ä¹Ç¯ÇÐÍ¥¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¤â¡¢¤¤¤Þ¤ÀÆü¤ÎÌÜ¤ò¤ß¤Ê¤¤28ºÐ¤Î³³¤Ã¤×¤Á¼ç¿Í¸ø¡¦¼®ÀîÌ¤Íè¡Ê»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢2036Ç¯¤«¤éÌ¤Íè¤ÎÂ©»Ò¤À¤ÈÌ¾¾è¤ëÃË¤Î»Ò¡¦ñ¥ÂÀ¡ÊÅ·ÌîÍ¥¡Ë¤¬ÆÍÁ³¸½¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£ñ¥ÂÀ¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤ÎÌ¤Íè¤È¥Ñ¥Ñ¤Î¡È¤Þー¤¯¤ó¡É¤òÃçÄ¾¤ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÌ¤Íè¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¡È¤Þー¤¯¤ó¡É¤È¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡¡»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë»ÖÅÄ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤¤¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§»ÖÅÄÌ¤Íè¡ß²Ö¹¾²Æ¼ù¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î³ëÆ£¡¡¡Øµã¤¤¿¤¤»ä¤ÏÇ¤ò¤«¤Ö¤ë¡Ù¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï¡©
¡üÀ¾Ìî¼·À¥¤Ï¡Ö½÷¿À¤¬Íè¤¿¡ª¡×
ーー¡Ø14ºÍ¤ÎÊì～°¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿～¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë°ÊÍè¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¼ç±é¤ÇÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Î¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê°Ê²¼¡¢»ÖÅÄ¡Ë¡§20Ç¯Á°¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¤ªÊ¢¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï5ºÐ¤Î»Ò¤È¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦»£±Æ¤¬¿Ê¤à¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢Êì¿ÆÌò¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ーーÌ¤Íè¤ò±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
»ÖÅÄ¡§Ì¤Íè¤Î¡È¸ÍÏÇ¤¤¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤«¤éñ¥ÂÀ¤È¤Î´Ø·¸À¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¤È¡¢Ì¤Íè¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ë¡ÖÌ¤Íè¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬¤è¤ê»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤È¤·¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ーー¤´¼«¿È¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡¢µÕ¤Ë°ã¤¦¤È¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÖÅÄ¡§¡Ö¤ª¼Çµï¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤ÎÌò¤Ï¤¹¤´¤¯±é¤¸¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥»¥ê¥Õ¤â³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤Æ¡Ö»ä¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¸À¤¦¤è¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡Ä¡ÄÄê¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ÆÃù¶â¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ä¶¤ÎÉôÊ¬¤Ï°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――¡È¤Þー¤¯¤ó¸õÊä¡É¤ò±é¤¸¤ë3¿Í¤Î°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÖÅÄ¡§µÈÂô¾À¸¤ò±é¤¸¤ë±öÌî±Íµ×¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤¬Í¥¤¯¤ó¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¡¢¾ï¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾²¬Í¥ÂÀÌò¤Î¾®ÂíË¾¤µ¤ó¤Ï¡¢´ØÀ¾¤ÎÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¤è¤¯¤ªÏÃ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤À°Õ³°¤ÈÀÅ¤«¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌðÌî¿¿Ìò¤ÎÊ¼Æ¬¸ù³¤¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìò¤Ë¿¼¤¯¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë°õ¾Ý¤Ç¡¢»ä¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤È¤ª¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ìÌÌ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ーーÌ¤Íè¤Î¿ÆÍ§¡¦º£°æº»¿¥¤ò±é¤¸¤ëÀ¾Ìî¼·À¥¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
»ÖÅÄ¡§À¾Ìî¤µ¤ó¤È¤Î¥·ー¥ó¤Ï»ä¤ÎÌþ¤·¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡È¤Þー¤¯¤ó¡ÉÌò¤Î3¿Í¤äÍ¥¤¯¤ó¤È¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢À¾Ìî¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¡Ö½÷¿À¤¬Íè¤¿¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤Èº»¿¥¤Î´Ø·¸À¤âÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¾Ìî¤µ¤ó¤È¤â¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
――»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿Í¥¤¯¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÖÅÄ¡§»Ò¤É¤â¤é¤·¤µ¤¬±ÇÁü¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤ª¼Çµï¡×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Á³¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é»Ø¼¨¤¬½Ð¤ë¤ÈËÜÈÖ°ìÈ¯¤Ç±þ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¡Ö¥×¥í¤À¤Ê¡×¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ーー»ÖÅÄ¤µ¤ó¤âÍ¥¤¯¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»ÖÅÄ¡§»ä¤âºÇ½é¤Î¤³¤í¤ÏÊì¤¬¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Æó¿Í»°µÓ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¡ÖÊì¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ï¤º¤Ã¤È¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ÏË«¤á¡¢Ä¾¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï¼¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー»ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÊì¡×¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»ÖÅÄ¡§»ä¤ÎÊì¤Ï²È¤Ç¤â¾ï¤Ë²ÈÂ²¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö»ä¤â¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤ªÊìÍÍ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÄí¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
»ÖÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ï¤Ë¾Ð´é¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤â²¿¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÀ³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤«¤é¤¹¤´¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ü»ÖÅÄÌ¤Íè¤¬°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
ーーº£²ó¤Ï28ºÐ¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÖÅÄ¤µ¤ó¤Î¡Ö28ºÐ¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ´ü¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»ÖÅÄ¡§»ÒÌò¤«¤é¤ª»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂç¿Í¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÆÍÇË¤Ç¤¤¿»þ´ü¤Ç¤¹¡£»ÒÌò¤Î¤³¤í¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë²¿¤Ç¤â¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¼«Ê¬¤«¤éÁêÃÌ¤äÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ20ÂåÁ°È¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢20Âå¸åÈ¾¤Ç¤½¤ì¤ò¿á¤ÃÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ーー·àÃæ¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ÖÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤Ø¤È¸þ¤«¤¦ºÝ¤ËÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»ÖÅÄ¡§ºÇ½é¤Ë·è¤á¤¿¡Ö¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¡×¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ó¤¯¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âºÃÀÞ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖºÇ½é¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤ä¤ë¤Ã¤ÆÀÀ¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ーー2025Ç¯¤ÏÁ´¥¯ー¥ëÏ¢¥É¥é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤¿»ÖÅÄ¤µ¤ó¡£²þ¤á¤Æ¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»ÖÅÄ¡§Ï¢¥É¥é¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´Ö¤Ë¤â¡¢Â¾¤ÎºîÉÊ¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÈËèÆü¤¬²á¤®µî¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ä¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ーーË»¤·¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»ÖÅÄ¡§¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤µ¤ó¤¬¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤âÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
――2026Ç¯¤Ï¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
»ÖÅÄ¡§¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ä¡Ö¤³¤ÎÏÈ¤Ç¼ç±é¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¤è¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê³§¤µ¤ó¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Î1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ーーºÇ¸å¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»ÖÅÄ¡§¡ÖÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È»×¤¨¤ë²¹¤«¤¤ºîÉÊ¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¤Ï¡¢Ì¤Íè¤¬ñ¥ÂÀ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÂè1ÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡áÉÍÀ¥¾¼ù¡Ë