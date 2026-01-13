本日の予定【経済指標】
【日本】
国際収支（11月）08:50
予想 36183.0億円 前回 28335.0億円（経常収支)
予想 35000.0億円 前回 24764.0億円（経常収支・季調済)
予想 5210.0億円 前回 983.0億円（貿易収支)
【米国】
消費者物価指数（CPI）（12月）22:30
予想 0.4% 前回 （前月比)
予想 2.7% 前回 2.7%（前年比)
予想 0.3% 前回 （食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.7% 前回 2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
【カナダ】
住宅建設許可（11月）22:30
予想 N/A 前回 14.9%（前月比)
※予定は変更することがあります
