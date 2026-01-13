【日本】
国際収支（11月）08:50　
予想　36183.0億円　前回　28335.0億円（経常収支)　
予想　35000.0億円　前回　24764.0億円（経常収支・季調済)
予想　5210.0億円　前回　983.0億円（貿易収支)

【米国】
消費者物価指数（CPI）（12月）22:30　
予想　0.4%　前回　（前月比)　
予想　2.7%　前回　2.7%（前年比)
予想　0.3%　前回　（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　2.7%　前回　2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

【カナダ】
住宅建設許可（11月）22:30
予想　N/A　前回　14.9%（前月比)

※予定は変更することがあります