遠藤航ベンチ復帰のリバプール、3部バーンズリーに緩慢失点もFA杯白星発進! 次戦は三笘ブライトンとの対決に
[1.12 FA杯3回戦 リバプール 4-1 バーンズリー]
FAカップは12日、3回戦を行い、MF遠藤航所属のリバプールがバーンズリー(3部相当)を4-1で下した。足首のケガから回復過程の遠藤は昨年12月6日のプレミアリーグ第15節リーズ戦(△1-1)以来約1か月ぶりに公式戦のベンチ入りを果たしたが、出番はなかった。2月中旬の4回戦ではMF三笘薫所属のブライトンと対戦する。
プレミアリーグ勢が初めて登場するFA杯3回戦。リバプールは本拠地アンフィールドにバーンズリーを迎え、GKギオルギ・ママルダシュビリ、DFジョー・ゴメス、FWフェデリコ・キエーザ、FWリオ・ングモハといったリーグ戦で出場機会の少ない選手を一部先発メンバーとして起用した。
試合は前半30秒、いきなりバーンズリーが決定的なチャンスを作った。MFコリー・オキーフが右サイドを攻め込み、やや内側でMFアダム・フィリップスがパスを受けると、そのままゴール前にクロスを配球。これにFWデイビス・ケイラー・ダンが飛び込んだが、ヘディングシュートは右ポストに弾かれた。
その後もバーンズリーが5-4-1の布陣からカウンター攻撃を狙っていたが、リバプールが前半9分に試合を動かした。MFジェレミー・フリンポンが右サイドを深く攻め込み、そこからMFカーティス・ジョーンズとMFアレクシス・マック・アリスターが繋いで中央に送ると、これを受けたMFドミニク・ショボスライが右足一閃。豪快なミドルシュートを突き刺した。
なおも攻めるリバプールは前半36分、今度は左サイド起点で中盤を横断し、マック・アリスターが右サイドに送ると、これを受けたフリンポンが鋭いカットインから左足一閃。ボックス内右から強烈なシュートを突き刺し、リードを2点に広げた。
ところが前半40分、リバプールはまさかの緩慢なミスで失点した。相手のカウンターに対してショボスライが戻り、一度は難なく処理したかと思われたが、自陣ゴール前までゆるやかにドリブルで運んだ後、GKに渡そうとした足裏パスをミス。これをフィリップスに拾われ、そのままゴールマウスに流し込まれた。
試合はそのまま2-1で後半へ。リバプールが一方的にボールを握ったものの、後半16分にはバーンズリーが再び決定機を迎えた。カウンターから21歳のFWレイエス・クリアリーがエリア内に切れ込むと、背後に迫るショボスライに追われながらペナルティエリア内で倒れ込む。だが、ショボスライの足がかすかにボールに触れており、正当なタックルのためノーファウルだった。
その後は一貫してリバプールが攻め込むと、後半40分、C・ジョーンズの縦パスをFWウーゴ・エキティケがヒールパスでつなぎ、MFフロリアン・ビルツが鮮やかな右足シュートを沈めて3-1。さらに同アディショナルタイム4分、今度は右サイドを突破したビルツのクロスからエキティケが決め、試合を決めた。
そのまま試合はタイムアップ。最後は途中出場コンビも結果を出したリバプールが4回戦進出を決めた。
FAカップは12日、3回戦を行い、MF遠藤航所属のリバプールがバーンズリー(3部相当)を4-1で下した。足首のケガから回復過程の遠藤は昨年12月6日のプレミアリーグ第15節リーズ戦(△1-1)以来約1か月ぶりに公式戦のベンチ入りを果たしたが、出番はなかった。2月中旬の4回戦ではMF三笘薫所属のブライトンと対戦する。
試合は前半30秒、いきなりバーンズリーが決定的なチャンスを作った。MFコリー・オキーフが右サイドを攻め込み、やや内側でMFアダム・フィリップスがパスを受けると、そのままゴール前にクロスを配球。これにFWデイビス・ケイラー・ダンが飛び込んだが、ヘディングシュートは右ポストに弾かれた。
その後もバーンズリーが5-4-1の布陣からカウンター攻撃を狙っていたが、リバプールが前半9分に試合を動かした。MFジェレミー・フリンポンが右サイドを深く攻め込み、そこからMFカーティス・ジョーンズとMFアレクシス・マック・アリスターが繋いで中央に送ると、これを受けたMFドミニク・ショボスライが右足一閃。豪快なミドルシュートを突き刺した。
なおも攻めるリバプールは前半36分、今度は左サイド起点で中盤を横断し、マック・アリスターが右サイドに送ると、これを受けたフリンポンが鋭いカットインから左足一閃。ボックス内右から強烈なシュートを突き刺し、リードを2点に広げた。
ところが前半40分、リバプールはまさかの緩慢なミスで失点した。相手のカウンターに対してショボスライが戻り、一度は難なく処理したかと思われたが、自陣ゴール前までゆるやかにドリブルで運んだ後、GKに渡そうとした足裏パスをミス。これをフィリップスに拾われ、そのままゴールマウスに流し込まれた。
試合はそのまま2-1で後半へ。リバプールが一方的にボールを握ったものの、後半16分にはバーンズリーが再び決定機を迎えた。カウンターから21歳のFWレイエス・クリアリーがエリア内に切れ込むと、背後に迫るショボスライに追われながらペナルティエリア内で倒れ込む。だが、ショボスライの足がかすかにボールに触れており、正当なタックルのためノーファウルだった。
その後は一貫してリバプールが攻め込むと、後半40分、C・ジョーンズの縦パスをFWウーゴ・エキティケがヒールパスでつなぎ、MFフロリアン・ビルツが鮮やかな右足シュートを沈めて3-1。さらに同アディショナルタイム4分、今度は右サイドを突破したビルツのクロスからエキティケが決め、試合を決めた。
そのまま試合はタイムアップ。最後は途中出場コンビも結果を出したリバプールが4回戦進出を決めた。