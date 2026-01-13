人気女芸人が、メディア初披露となるモノマネにチャレンジ。そのクオリティーについて千鳥のノブが「ちょうどキャバクラ嬢くらい」とツッコミを入れた。

【映像】「ちょうどキャバクラ嬢くらい」人気女芸人のモノマネ

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには峯岸みなみが出演した。

以前、放送された「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」にて、Aマッソ加納のことをこれまで誰もイジってこなかったという問題が発覚した。現在活躍するMCは、一度はイジられて負け顔を見せることで地位を確立してきた。そこでこの日は、加納を成長させるための企画「Aマッソ加納をがっつりイジろう」が放送。同企画のきっかけを作った、きしたかの（高野正成、岸大将）のほか、加納をイジりたい芸人として、オダウエダの植田紫帆、リンダカラー∞（Den、たいこー、りなぴっぴ）、野田ちゃんが登場した。

加納の新たな部分を引きだしてイジるために、たいこーは「モノマネをしてほしい」とリクエストした。

加納は「おら、野原しんのすけ」と『クレヨンしんちゃん』のしんちゃんのモノマネを披露。芸人たちが「可愛かった」と声を揃えて褒める中、ノブは「ちょうどキャバクラ嬢くらい」と評価した。大笑いする加納に対して、大悟は「照れ方も」と照れている姿もキャバ嬢のようだと感想を述べた。一連の加納の姿を受けて、植田は「今まで見せていない素人っぽさ」と新たな一面を褒め称えた。

さらにここで岸が「エド・はるみさんとかいけます？」と要望した。加納は全力で「グーググーググ〜！ コ〜！」とエド・はるみのモノマネにチャレンジするも、高野は立ち上がり「一番、見てらんねえよ、今のが！」と絶叫した。普段やらないモノマネをしたことで、ふらふらしてしまった加納に対して、今度は植田が「にわとりやってください」と無茶ぶり。加納が体を使ってにわとりのモノマネをすると、高野は「お母さんレベルじゃねえかよ！」と悲鳴を上げた。