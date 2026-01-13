◇第101回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会 決勝(12日、国立代々木競技場 第一体育館)

バスケットボール天皇杯・決勝が12日に行われ、アルバルク東京がシーホース三河との激戦を制し14年ぶり3回目の優勝を果たしました。

日本代表としてもプレーするテーブス海選手は、試合が終わると涙を流しながらガッツポーズ。試合後のインタビューでも興奮が収まらない様子で「イエーイ！」と声をあげファンを盛り上げると、「すみません(質問)なんて言いましたっけ？」と口にし、笑いを誘いました。

リードを許した中での第2Qからの逆転劇については「この大会ずっとですけど、相手に流れが行ってしまった時に、本当にチームみんなが引き締まって、諦めず、必ず流れが戻ってくると信じてプレーしていたので、今日も必ずそうなるなと信じてプレーしました」とコメント。自身のプレーについては「全然ダメだった」と振り返りながらも「素晴らしいチームメートに助けられて。普段Bリーグの試合でなかなかプレータイムもらえない選手も、この大きい舞台でステップアップして、チームのためにプレーして。本当に感謝してます」と仲間への感謝を口にしました。

さらに、この試合3本の3Pシュートを決めた福澤晃平選手は「ケガ人がいることを言い訳にせず、全員が一丸となって勝ち取った優勝」と喜びの声。両チーム最多となる23得点をあげたセバスチャン・サイズ選手も「常に積極的にベストを尽くすことだけを考えてプレーした」と振り返りながら「チーム全体でもぎとった優勝」と笑顔を見せました。