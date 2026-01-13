今夜放送『プロフェッショナル 仕事の流儀』歌舞伎界の人間国宝・片岡仁左衛門の舞台裏に密着！
今夜1月13日19時57分放送のドキュメンタリー番組『プロフェッショナル 仕事の流儀』（NHK総合）に、人間国宝、歌舞伎役者の片岡仁左衛門が登場。その舞台裏に密着する。
【写真】今回特別に楽屋の撮影が許され、片岡仁左衛門の人知れぬ舞台裏を映し出す！
「仕事の流儀には、その人の生き方が表れる―」。本番組は、超一流のプロフェッショナルに密着し、その仕事を徹底的に掘り下げるドキュメンタリー。
顔よし・声よし・姿よし。歌舞伎界の至宝にして人間国宝、片岡仁左衛門は、笑顔を絶やさない人だった。だが、稽古となると空気は一変。常に探求をやめず、弟子たちへの稽古でも「セリフが生きてなあかん」と、自ら何度も丁寧に伝えていく。今回特別に楽屋の撮影が許される中、カメラが記録した人知れぬ舞台裏。「もしかしたらこれが最後になるかも分からない」―30年前に、「片岡仁左衛門」を襲名した本名・孝夫の覚悟と、その妥協なき日々に迫る。
担当ディレクター・荒川あずさは「初めて仁左衛門さんにお会いしたとき、『“かっこいい姿”を見せるのが仕事』と話す姿が印象的でした。4ヵ月間密着させていただく中、舞台上での姿はもちろん、お稽古やちょっとしたタイミングでふと見せる言動のすべてがかっこよく、言葉の真意に毎日納得の連続。しかしその裏側には、ひたむきに歌舞伎と向き合う日々がありました」と振り返る。
そして「去年秋には文化勲章も受章した仁左衛門さん。舞台に立ち続けて70年以上。歌舞伎への今の思いをご覧ください」と見どころを語った。
『プロフェッショナル 仕事の流儀 心で魅せる、芸を貫く〜歌舞伎役者・片岡仁左衛門〜』は、NHK総合にて1月13日19時57分放送。
