日曜劇場『リブート』第1・2話ゲストにあかせあかり＆上谷沙弥が決定！
1月18日スタートする鈴木亮平主演の日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第1話にコスプレイヤー・歌手・俳優のあかせあかり、第2話に女子プロレスラーの上谷沙弥がゲスト出演することが発表された。
【写真】『リブート』、“家族”を演じる新キャストに山口紗弥加＆与田祐希＆上野鈴華が発表
本作は、うそと真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒濤（どとう）のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため、愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）決意をする。
第1話にゲスト出演するあかせあかりが演じるのは、マチ（上野鈴華）の仲間であり、NPO法人「しぇるたー」の一員・リッカ。行き場のない若者たちが身を寄せる「しぇるたー」で、彼らと家族のように日常を共にしている人物だ。マチ（上野鈴華）と同様に、闇の組織や合六（北村有起哉）と表社会では直接の関わりはなく距離を保ちながら、「しぇるたー」の職員として働いている。
あかせのTBS連続ドラマ出演は、2023年7月期の金曜ドラマ『トリリオンゲーム』以来。あかせは「初めて台本を読んだ時に、まるで小説を読んでいるような毎話続きが気になるワクワク感がありました。その物語がドラマという映像作品になった時に、どのようになっているのかとても楽しみです。また、私が演じた『リッカ』は自分の中で出せる最大限の現代っ子感や、ずる賢さ、信頼している人への懐っこさを魅せるように演じました。少しでもリッカのキャラクターの良さが伝わると嬉しいです」とコメントした。
第2話にゲスト出演する上谷沙弥が演じるのは、物語の要所に登場する悪徳弁護士・海江田と近い関係の女性。詳細な背景は多く語られないものの、海江田の部屋に滞在しており…。儀堂（鈴木亮平）と海江田（酒向芳）と共演する姿が描かれる。
本作が地上波ドラマ初出演となる上谷は「女子プロレス団体スターダムH.A.T.E.の上谷沙弥だ！ 日曜劇場『リブート』に沙弥様が降臨するぞ！ ドラマ初出演ということで、慣れない現場の空間に緊張しながらも新しい挑戦に心躍ったぜ！ プロレスのリングでは見られない顔が観られること間違いなし。多く語られない謎の女性ということで、表情や仕草に注目してくれよな！ 『リブート』をご覧のしもべたちに、史上最大の悪夢を魅せてやるよ！」とメッセージを寄せた。
日曜劇場『リブート』は、TBS系にて1月18日より毎週日曜21時放送（初回25分拡大）。
