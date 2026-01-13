ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１３日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で、「前橋市長選“ホテル密会”小川晶氏再選」が５位に入ったことを報じた。５万６５２５人が選び、ランキングが決定した。

群馬県前橋市長選は１２日に投開票が行われ、妻帯者の市職員（先月に退職）とのラブホテル密会騒動で辞職し、出直し立候補となった小川晶氏（４３）が当選した。総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「いろいろゴタゴタがありましたが、結局、出直し選で再選されたということですね」と言い、小川氏が街頭で謝罪を重ねた上で、小中学校の給食の無償化などの実績をアピールしていたことを伝えた。

そして今回の結果を受けて視聴者から「前橋のために尽力していたことはみんなわかっているので期待したいです」というエールが寄せられた一方で、「ガッカリです。市政を滞らせ無駄な税金で選挙をする原因を作った人」と断じる声が寄せられていることも紹介。安住アナは「今回選挙に使われたお金は１億３０００万円とも言われています」と伝えた。