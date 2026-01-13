「and ST」グループから移動着とリラックスウェアの提供を受ける

水戸ホーリーホックは1月12日、オフィシャルパートナーである株式会社アンドエスティHDより、百年構想リーグおよび2026-27シーズンのトップチーム移動着とリラックスウェアの提供を受けることを発表した。

水戸は2018年から昨季までファッションブランド「ニコアンド」のオリジナルレーベル「NUMERALS」とコラボして、トップチーム移動着やリラックスウェアの提供を受けていた。

百年構想リーグおよび2026-27シーズンからは「ニコアンド」を展開する「and ST」グループとタッグ。胸には「and ST」のロゴが入り、移動着は百年構想リーグおよび2026-27シーズンのホーム＆アウェー全試合において、トップチーム選手、スタッフが着用する。ファッション性と機能性を兼ね備えた新たな移動着となっている。

クラブは発表に合わせて、大森渚生と根本凌がモデルを務めた新ウェアのビジュアルを公式Xで公開。ファンは「かっこいいじゃん」「オシャンすぎて普通に欲しい」「雑誌の表紙みたい」「コレ売らないの？」「ウェアも選手も素敵」と反応していた。（FOOTBALL ZONE編集部）