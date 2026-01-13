ロシアが12日、ウクライナで進めている「特別軍事作戦」を契機に過去最大規模の武器輸出契約を締結したと明らかにした。

タス通信によると、ロシアのマントゥロフ第１副首相はこの日、プーチン大統領との会議で武器輸出成果を報告した。

◇すでに契約された分だけで700億ドル…戦場で「検証された技術」

マントゥロフ副首相は「2022年まで（武器輸出注文）最高記録は550億ドルだった。いまはすでに締結された契約が700億ドルだ。われわれは記録を打ち立てた」と明らかにした。

これはロシアの武器輸出史上最大規模で、これまでの記録を大きく上回る水準だ。

マントゥロフ副首相は2022年2月に始まったウクライナ特別軍事作戦が武器輸出拡大に決定的な役割をしたと説明した。彼は「特別軍事作戦で試された技術自体が広報効果を出している。そのためこうした傾向が続くと予想される」と話した。

◇プーチン大統領、防衛産業成果報告受ける

マントゥロフ副首相は昨年にだけで1000種類を超える新規または改良軍事装備が最前線で試験されたと明らかにした。海外市場では防空システムと航空機、多連装ロケットシステム（MLRS）に対する需要が高いと付け加えた。

今回の会議はプーチン大統領の今年最初の公開スケジュールとして進められた。マントゥロフ副首相は武器輸出実績のほか、宇宙・防衛産業全般の成果をともに報告したという。