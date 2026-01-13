軍拡を続ける中国・習近平政権にどう向き合い、「万が一」に備えるか。これは東アジアの国々にとっての共通課題である。そして、その課題が最も先鋭的に突きつけられている場所は、中国が統一を誓っている台湾に他ならない。

台湾 台北駅 ©Gengorou/イメージマート

避難は事実上困難

台湾と中国の距離は最も近い場所で120キロ。中心都市の台北とも140キロ程度しか離れていない。対岸の福建省のミサイル基地から放たれたミサイルが着弾するまで1分強しかない。避難は事実上困難である。日本で騒がれている「台湾有事」は、他人の庭で起きた火事が自らの庭や家に飛び火するかどうかを論じるものだが、台湾社会にとっての台湾有事は自らの生命・財産の危機に一瞬で直結する事態を意味している。

そんな危機感を体現したのが台湾で年に一度行われる対中戦闘模擬演習「漢光」である。過去40回も実施された演習だが、2025年の様子は違った。日数は従来の5日間から10日間に延長。中国軍が台湾に侵入し、「都市防衛」と「市民戦」を想定した内容が加えられた。

従来の「漢光」は、基本的に上陸を阻止する水際防衛が主軸だった。陸海空で中国の作戦を食い止め、台湾を守る想定である。今回はその防衛線が突破され、台北に陸路や河川を通じて接近する中国軍との戦闘になる想定になった。よりリアリティを高めたのである。さらに今年は2.2万人の予備役兵も動員した。演習場所は台北など都市部の地下街が使われ、都市戦を想定したものとなった。

台湾がここまで「本気」になったのは、中国の台湾侵攻が「本気」だと気付いたからである。中国の軍備拡張は台湾人もよく知っていたが、それはあくまでも米国や日本などと向き合うための軍事力であり、中国が自国の「領土」とみなし、「同胞」と位置付ける台湾人に向けられるものではないと思っていた。「中国人不打中国人（中国人は中国人を攻撃しない）」という言葉がよく台湾でも語られていた。

ところが2022年のペロシ米下院議長の訪問の際、中国が報復として実施した軍事演習に台湾社会は驚愕した。台湾への軍事侵攻を完全に想定した演習だったからだ。台湾を海と空から包囲して米軍の接近を許さず、電子戦や空挺部隊によって政府・軍・民間の重要拠点を電撃的に掌握しようという動きが見えた。

中国への当たりはかなり強い

その後も、2024年5月に就任した民進党・頼清徳政権に対して、その就任演説などに不満を抱くと、同様の包囲型の軍事演習を繰り返した。

結果として、台湾社会は台湾有事に対する一歩引いた態度から、少なくとも自分がどう関わるかについて、一人ひとりの受け止めが変わったと言われている。台湾の男子に対する兵役制度は4カ月まで短縮されていたが、2024年から1年に延長された。本来ならば世論受けが悪いはずの改正も、不思議なほど市民は静かに受け入れた。

頼政権は、前の蔡英文政権の路線である現状維持、対西側友好路線を継承はしているが、一方で、中国への当たりはかなり強い。それは頼清徳総統の思想、個性によるものと見られる。台湾世論への浸透を試みるインターネット上の認知戦工作も激しくなる一方で、安全保障の事実上の最高責任者である国家安全会議秘書長の側近が対中情報漏洩のスパイ容疑で摘発される驚くべき事件も起きた。

頼総統はここで思い切った手を打つ。2025年3月に中国を「反浸透法」の「境外敵対勢力」と断定し、17項目におよぶ軍事裁判の復活を含めた対策を表明したのである。中国で居住証や国籍、身分証を提供された台湾人には、台湾の国籍放棄を求める措置を講じることにした。中国からは非難の声も上がったが、台湾の世論調査では頼総統の支持率は下がらなかった。中国の統一工作は確かに目に余り、軍事的威嚇も厳しくなっている、との相場感があったためだ。

強制的平和統一を目指す

中国も「力」だけでは限界があることは理解している。現在、平和統一か武力統一かの二択ではなく、台湾側に「もはやこれまで」と諦めさせて中国の懐に入ってくるように仕向ける「強制的平和統一」を最善のシナリオに据えている可能性が高い。そのなかで、力を入れているのが認知戦である。大量のアカウントを生成し、政権党に不利な情報、台湾の民心が乱れているなどの情報を拡散したり、フェイク動画をAIで作成し、botで大量拡散したりする手法である。

偽情報や真偽不明の情報は百人のうち数人しか信じなくても何千回、何万回と拡散されるうちに世論の色に変化が生じる。「成功例」が、2023年あたりから深く広がった「疑米論（米国を疑うべきとの言説）」だった。民進党政権の頼りの米国はアフガンから撤退し、ウクライナにも派兵していない。いずれ台湾も見捨てられる。中国の攻撃に助けに来ない。野党国民党支持のメディア、言論人が呼応して大きな流れとなり、2024年の選挙で民進党苦戦の一因となった。

ほかにも、中国市場で成功している台湾人の俳優、歌手らタレントたちは、定期的に「両岸一家親（中台は家族）」などの習近平体制の統一スローガンを、SNSや中国での公的活動のなかで発信するよう事実上強要されている。彼らの市民への影響力は大きいことから、頼政権は8月に20人以上のタレントから集中的にヒアリングを行い、中国の片棒を担ぐような言動を慎むよう要請した。

台湾は国防部やデジタル発展省のなかに対策班を立ち上げて日常的に不自然な情報拡散への監視を行うが、膨大な作業に対応が追いつかない。台湾が民主主義を掲げる以上、「米国が信頼できない」「頼政権は腐敗している」などの言論を一方的に警察力で取り締まることは難しい。台湾、ひいては民主主義社会の弱点に付け込む認知戦の効果は想像以上だ。台湾の問題は人ごとではなく、我々自由社会の模索は続くだろう。

