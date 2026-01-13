米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は12日、レッズが元阪神のピアース・ジョンソン投手（34）と1年650万ドル（約10億2700万円）で契約したことについて分析した。

ジョンソンは2012年のカブスのドラフト1巡目指名で、17年にメジャーデビューを果たしたものの当初は定着できず、19年に日本へ渡って阪神でプレーした。NPBでは58回2/3を投げて防御率1.38という圧倒的な成績を残し、20年にメジャーへ復帰。その後3シーズンにわたりパドレスで安定した数字を残した。

23年はロッキーズと契約、トレード期限でブレーブスに移籍すると、24試合登板で防御率0.76、奪三振率36％、与四球率5.4％という圧巻の内容を見せた。この終盤のパフォーマンスを高く評価したブレーブスは、2年総額1425万ドル（約22億5150万円）の新契約でジョンソンを引き留めた。その2シーズンでは合計115回1/3を投げて防御率3.36、FIP（守備から独立した投球内容の指標）3.77と堅実な成績を残している。

レッズはクローザー役としてエミリオ・パガンと再契約し、カレブ・ファーガソン、今回のジョンソン獲得と、ブルペンの再構築を進めてきた。この3人にトニー・サンティリャンが加わり、終盤を任せられる強力な救援陣を形成する見込み。ハンター・グリーンとアンドリュー・アボットを軸とする充実した先発ローテーションを考えれば、テリー・フランコナ監督率いる投手陣は開幕に向けて安定している。