難所の市町境が走りやすく

国道453号「蟠渓（ばんけい）道路」の一部が、2026年1月16日（金）7時に開通します。

国道453号は札幌市を起点に、内陸の支笏湖、壮瞥町などを経て、海沿いの伊達市までを結ぶ道路です。新千歳空港と洞爺湖を結ぶ最短ルートにもなっています。

このうち伊達市大滝区と壮瞥町にまたがる区間は、長流川に沿う落石・土砂崩落の事前通行規制区間や狭い箇所を改良・バイパスで回避する「蟠渓道路」事業が進められてきました。全長5.4kmのうち、今回は壮瞥町蟠渓〜上久保内の2.2kmがつながり、全線開通を迎えます。

これにより、災害危険箇所や事前通行規制区間を回避するルートが完成し、20〜30年周期で発生している有珠山噴火の際の避難路や、千歳方面への緊急輸送ルートが強化されるといいます。

ちなみに蟠渓道路の大部分は、1986（昭和61）年に廃止された国鉄胆振線（本線：伊達紋別〜京極〜倶知安、約80km）の廃線跡が転用されています。かつて札幌駅から千歳線〜室蘭本線〜胆振線〜函館本線（山線）経由で札幌駅まで循環する急行「いぶり」なども走った路線でした。

今回の開通区間付近にはホームなどが残る蟠渓駅跡があることでも知られていましたが、道路建設によって周囲の状況は一変しています。