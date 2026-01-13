チームのメンバーや部下とのコミュニケーションを円滑にするにはどうしたらいいのか。2万人をみてきたコンサルタント・勅使川原真衣氏は、その方策を著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』で示す。発売前から話題沸騰、坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛する同書から、内容を抜粋・再構成し特別公開する。

「自分でやったほうが早い病」への処方せん

職場のリーダーによくある問題として、「他のメンバーに仕事を振れない」ということがあります。

役割分担したにもかかわらず、そのとおり実行できないということも。

または、自分のチームにはこれが足りないと自覚していても、「それでも自分で何とかする」と、無理をすることで不足を個人的に抱え込むケースもあります。

そんなとき私は、

「ぶっちゃけ、できそうですか？」

「できるなら、今までもできたはずでは？」

と尋ねます。

そこで「難しいとは思いますが、他に頼れる人がいないので……」というような答えが返ってきたら、次のようにお伝えします。

「メンバーの持ち味や武器を、どのくらいご存じですか？ 周りは周りで、あなたを助けたいのに助け方がわからないという人もいらっしゃるんじゃないですか？」

失敗を防ぐ「知的謙虚さ」とは

「自分でやったほうが早い」、「自分の分身が欲しい」。そう嘆いて仕事を任せないリーダーは、現状と目標のギャップを永遠に埋めることができません。

チームを良くしたいと本気で思うなら、「誰に何をどのくらい振ることができそうか」をよく考えてみてください。

チームは、例えるならば1台の車です。リーダーだけが別枠なのではなく、リーダーもひとつの機能として、チームを前に進めるために、走る車を構成する一員。

逆に言えば、あなたのチームがうまくいっていない場合、それはあなたの資質のせいとは限りません。

機能に応じた役割分担がうまく機能していないことが原因というケースも多々あります。

科学ジャーナリストのデビッド・ロブソンは、著書『知性の罠』（日経BP、日本経済新聞出版）で、世界中の偉人たちが陥った過ちについて、

「いずれのケースもすばらしい知能が論理的で合理的な思考ではなく、理屈づけや自己正当化に使われた」

と伝えています。それを教訓に、

「周囲の人に対する偏った見方を正当化したり、職場で見当違いのプロジェクトを推し進めたり」

するのを防ぐのが、

「知的謙虚さ」

なのだと。

私はこの「知的謙虚さ」というのは、言い換えれば、自分と異なる他者の持ち味や機能を認め共存できることでもあると考えています。

チームを機能させるために

他方で、私が大きな問題だと感じているのは、リーダーがひとりで高度なフィードバック力、コーチング力、傾聴力、質問力などのすべてを身につけるべきとする風潮があることです。

ですが実際には、そんな人は存在しません。

プレイヤーとして優秀だったとしても、それはマネジメント業務がないからできていたことかもしれず、リーダーになってもすべてを完璧にこなそうと思えば無理も出るでしょう。

チームをうまくいかせることが目標であるならば、一度、周りを見渡してみてもよいのではないでしょうか。

もしかしたらすぐ近くに、凸凹で助け合える人がいるかもしれません。

すべての力をひとりの人間が備えるのは無理だし、その必要もない。ただし、出発点となる「観察」というスキルだけは、全員が身につけるべきです。

「この人がこのチームの中で発揮しやすい『機能』は何だろう？」

「あの人とこの人の凸凹とをどう組み合わせたらいいチームになるだろう？」

こうした観察を怠らなければ、「自分ひとりの力で何とかせねば」というひとり相撲にはまらずに済みます。