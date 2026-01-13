【北京＝東慶一郎】中国共産党の汚職摘発機関・中央規律検査委員会の総会が１２日、開幕した。

国営新華社通信によると、会期は１４日まで。党高官の摘発は年々増加しており、習近平（シージンピン）総書記（国家主席）は演説で「反腐敗闘争の状況は依然厳しく複雑だ」と述べ、汚職の取り締まり強化を指示した。

同委員会は６日、２０２５年に規律違反などで調査対象となった党高官（主に次官級以上）は６５人だったと発表した。中国誌・財新によると、これは習政権が発足した１２年以降で最多といい、党序列上位約２００人の中央委員も４人含まれる。これとは別に前中央軍事委員会副主席の何衛東（フォーウェイドン）氏ら軍幹部の汚職摘発も相次いだ。

動静が途絶えている幹部もいる。党トップ２４の政治局員である馬興瑞（マーシンルイ）氏は昨年７月、新疆ウイグル自治区党委員会書記からの異動が発表された際、「別途任用する」と言及されたが、新たな役職は発表されていない。香港紙・明報などによると、昨年１０月の重要会議までは出席が確認されたが、その後の政治局の会議は欠席している。中央規律検査委は昨年１１月以降、同自治区幹部を相次いで摘発しており、馬氏との関連を指摘する見方が多い。

昨年９月に突然交代が発表された劉建超（リウジエンチャオ）・前中央対外連絡部長の公式動静は途絶えたままだ。動静が確認できない軍幹部も多く、今年も大規模な汚職摘発の発表が予想される。