気象台は、午前7時23分に、暴風警報を鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表しました。

庄内では、13日昼過ぎから14日明け方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■鶴岡市

□暴風警報【発表】

13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■酒田市

□暴風警報【発表】

13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



■三川町

□暴風警報【発表】

13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■庄内町

□暴風警報【発表】

13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■遊佐町

□暴風警報【発表】

13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s

