【暴風警報】山形県・鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表 13日07:23時点
気象台は、午前7時23分に、暴風警報を鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風警報】山形県・鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表 13日07:23時点
庄内では、13日昼過ぎから14日明け方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□暴風警報【発表】
13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
■酒田市
□暴風警報【発表】
13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
■三川町
□暴風警報【発表】
13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■庄内町
□暴風警報【発表】
13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■遊佐町
□暴風警報【発表】
13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s