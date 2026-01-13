なぜゴルフYouTubeは視聴者に受け入れられやすいのか…「ラウンドが長すぎ、見てて飽きる」欠点を克服か

今回の「真珠ごるふちゃんねる」の「ハーフ9アンダー」を目指せの動画は、フィギュアスケートで言えばアイスショーみたいなものでした。4人で力を合わせれば、オールバーディーを取れるんじゃないか？

ショータイムゴルフ（Sho-TimeGolf）はショータさんが主宰しているYouTubeで、そこにドラコン王のエンター豊田さんが参加している。そういう作りになっています。つまりドラコン王としてのタレント性のあるエンター豊田さんと、企画＆プロデュース力のあるショータさんがコラボして、面白い動画を作っているのです。

今回はショータイムゴルフの面白企画を見てYouTube動画の可能性を探ってみます。

【前編記事】『人気低迷の男子ゴルフ、復活のヒントは「YouTube」にあった…キャラクターが弱くても“エンタメ”次第で勝負に』よりつづく。

視聴者の集中力にも限界がある

（以下、堀真珠さん）エンター豊田さんと知り合いになって、ショータさんとも仲良くなるんですけど、ショータさんの実力が最初分からなくて。あまり喋らないし、エンターさんがショータさんをいじるしで、どうリアクションを取れば良いのか戸惑いました。

ところがショータさんの正確なドライバーは300ヤードを超えるし、アプローチもピタピタ寄せるし。実はトーナメントプロだったと知りびっくり。ショータさんはイジられキャラなのか？ 何かピンチが起きるたんび、みんなでプロだから上手いはずと突っ込むんですけど、ボヤきながらもその期待をしっかり受け止め、ちゃんと結果を残すのには驚きましたね。

キムラの目

近代オリンピックが始まり、ゴルフも当初種目に入ってたのですが、あまりにも競技時間が長くかつ参加国も少なく、1900年と1904年の2回のみの開催で種目から外れました。それからゴルフは100年以上オリンピックに参加していません。ゴルフがオリンピックに復帰をするのは2016年のことです。

現代のオリンピックはスケートボードやBMXフリースタイルなどに象徴されるように、時短競技が注目を浴びています。ほんのわずかな時間で勝敗が決するスポーツなら、テレビで見ても良いかなとね。それだけ視聴者の集中力が短くなっているのです。

もちろんマラソンやラグビーやサッカーなど、そこそこ時間のかかるスポーツはありますが、5〜6時間を丸4日間行うのはちょっと長いですね。だから我々がゴルフトーナメントをテレビで見る時は、3日目あたりから上がり数ホールを見るか、編集されたダイジェスト版になります。

そう考えるとゴルフのYouTube動画は、ラウンドバトルを映すにしても、一番面白い部分だけを見せます。撮れ高充分で視聴者側の視点に立った時間配分と演出になります。

一番人気の動画は「中古クラブ対決」

というわけで、せっかく真珠ちゃんねるとコラボした縁なので、チャンネル登録者約20万人の「ショータイムゴルフ」の面白さを紹介したいと思います。

この動画でビュー数が多いのは、バトルではなくて企画ものでした。一番人気は中古クラブ対決と称して、4人が予算1〜4万円以内で中古クラブ数本を買って、それを使ってラウンドする企画です。

実はこの記事の出るタイミングで、私は週刊ゴルフダイジェストで「1000円のドライバーで88を出した」という記事を掲載しています。なんという偶然でしょうか。これってゴルフの本質を突いている企画で、中古の名器と言われているクラブで打つと、そこそこスコアが出るという話です。

ただ中古品ゆえ、ほとんどがRシャフトだったので、ボールを左右に曲げることが多かったです。グリップも握られまくって滑るし。けど次第にクラブの癖を把握して行くと、そこそこスコアがまとまるからびっくり。彼らの対応力にも驚かれされます。

その後、ゴルフクラブ1万円対決は好評で第2弾を行い、そちらは33万回再生されています。

168センチの身長で330ヤード飛ばす

このように面白企画を沢山アップしているショータさんは、本名・尾崎翔太さんと言い、高校・大学とアメリカにゴルフ留学をしています。2022年にはプロゴルファーになり、現在QTのテストを受けてレギュラーツアーを目指しています。

これだけの人物だから何か記事が出てないかと思って調べるや、私も連載しているスポルティーバ（集英社）にインタビュー記事が掲載されていました。

エンター豊田さんが異常に飛ぶからショータさんが普通に見えるけど、168センチの身長で330ヤード飛ばすプロはなかなかいませんよ。しかもトーナメントに出れない間に、YouTubeに適した企画をしっかり練って、収益化に成功しているところが凄いです。

一方、このショータイムゴルフに準レギュラーで参加しているのがエンター豊田さんですが、彼のチャンネル「エンター豊田MONSTERFACTORY」で「飛距離は正義」をテーマに400ヤード超えのビッグドライブを連発しています。400ヤード超えの世界は見てて非常に気持ちの良いものです。

今後のこのふたりの動画からも目が離せませんね。

【こちらも読む】『テレビ局で「ゴルフ番組」制作ラッシュが起きている理由…1本100万円以下「コスパの良さ」で再注目か』

【こちらも読む】テレビ局で「ゴルフ番組」制作ラッシュが起きている理由…1本100万円以下「コスパの良さ」で再注目か