なぜ私たちは「塩味」が好きなのか？【NHK3か月でマスターする 人体】

人類の進化の過程で私たちは何を受け継ぎ、今この瞬間に体の中で何が起こっているのでしょうか。この先、どうすれば病気やけがをせず元気に生きられるのでしょうか。自分自身のことながら、意外と知らないことが多い「人体」。



第一線で活躍する研究者たちが、その人体の驚くべき真実に迫るシリーズ『NHK3か月でマスターする 人体』が発売中です。



今回は番組テキスト1月号の第3回「“おいしい”を科学する！」（講師：樽野陽幸／京都府立医科大学大学院教授）より、人間と「塩味」の関係についてのコラムをご紹介します。

なぜ私たちは塩味が好きなの？

海から始まった生命の歴史に秘密あり

経験によって味の感じ方が変わることがありますが、塩分は誰もが好む味のひとつです。料理に塩をひとつまみ入れるだけで、味がグッと引き締まり、おいしくなります。実はこの「塩味はおいしい」という感覚には、私たちの体に刻まれた壮大な歴史があり、そこに理由が潜んでいます。



今から約40億年前、地球に初めて細胞をもつ生命（単細胞生物）が誕生したのは、海の中でした。海水にはナトリウム、塩素、カリウムなどのミネラルが含まれており、細胞はじかに海水に包まれる環境で生きていました。



やがて、いくつもの細胞が集まった多細胞生物が現れます。すると、体の外側の細胞だけが海水に触れ、内側の細胞は外界と直接やり取りできなくなりました。そこで生物は、内側の細胞の周り（体内）に海水に似た環境として体液（塩水）を保つように進化していったのです。



その後、生物は塩分の乏しい陸地へと進出していきます。生命維持には体液を維持するための塩分が必要ですが、陸上には塩がわずかしかありません。そこで陸上生物は、塩の欠乏と戦いながら塩を探す感覚、つまり塩味感覚を研ぎ澄ましてきたと考えられています。その塩を求める本能が、私たちに塩味をおいしいと感じさせているのです。



塩味のおいしさは、約40億年前の海から続く生命の記憶。そんなふうに考えると、いつもの塩むすびも、ちょっと特別に感じるかもしれません。

薄味も慣れればおいしい

本来、人間の体は必要な量の塩分を、ちょうどいい塩加減と感じるようにできています。しかし、味つけの濃い料理があふれている現代の食生活では、気付かないうちに塩分をとり過ぎていることが多いのです。



体に必要な成分とはいえ、なぜ塩分を必要以上に多くとろうとするのかは、まだはっきりとした答えが出ていません。しかも、塩分のとり過ぎは血圧の上昇のほか、さまざまな病気の原因のひとつになるため、最近は年齢に関係なく減塩が推奨されています。



塩分の多い味に慣れていると、減塩食ではもの足りなく感じるかもしれませんが、味覚は経験によって変わるものです。少しずつ塩分を減らしていけば、体も舌も新しい味に慣れていき、新しいおいしさを見つけられるようになります。

第3回「“おいしい”を科学する！」講師：樽野陽幸

たるの・あきゆき／京都府立医科大学大学院教授。1982年生まれ。2007年京都府立医科大学医学部卒業。2010年同大学大学院博士課程修了。ペンシルベニア大学医学部博士研究員などを経て、2018年より現職。専門は細胞生理学。味覚をはじめとする感覚と応答の生体メカニズムの研究を行う。味蕾から神経への味覚情報伝達を担うチャネルシナプスの発見、塩味の分子細胞メカニズムの解明、せきやのみ込みのセンサー細胞の発見など。2021年より、体液恒常性に関する感覚ネットワークの解明に取り組む。

ナビゲーター：いとうせいこう

1961 年生まれ。東京都出身。出版社勤務を経て、1986 年より作家、クリエイターとして活動。表現の幅が広く、活字、映像、舞台、音楽、ウェブなどさまざまなジャンルにわたる。『ボタニカル・ライフ 植物生活』（新潮文庫）で講談社エッセイ賞、『想像ラジオ』（河出書房新社）で第35 回野間文芸新人賞受賞。note にて「ラジオご歓談！」配信中。

◆『NHK 3か月でマスターする 人体 1月号』より

◆構成・取材・文 菅原嘉子

◆イラスト 雉○／ Kiji-Maru Works