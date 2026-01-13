24日にナイキ原宿でトークショー開催

電撃発表に沸き立っている。スポーツ用品最大手「ナイキ」の公式インスタグラム「ナイキトーキョー」は12日、ドジャース・山本由伸投手のトークショーを開催すると発表した。「行きたい!!」「仕事だ……」とファンも様々な反応を寄せている。

同社の公式インスタグラムは午後6時過ぎ、山本の投球画像とともに「JUST DO IT」と文字を添えた画像を投稿した。「【抽選制】WINNER’S MIND YOSHINOBU YAMAMOTO TALK SHOW」と題し、ナイキ原宿店で24日に山本がトークショーを行うとした。同社X（旧ツイッター）では「この機会を逃すな」と、応募を募っている。

テーマは「山本由伸のマインドセットや人生の選択肢に迫る。未来のアスリートたちに、明日からの一歩を踏み出すための『勝利への選択肢』を提示する」というもの。13歳以上が応募可能で、抽選によって当落が決まる。また、当日は「ナイキトーキョー」のインスタグラブでライブ配信も行われる。

山本はメジャー2年目の2025年シーズンに開幕投手を務め、レギュラーシーズンで30試合に登板して12勝8敗、防御率2.49、201奪三振、WHIP0.99。サイ・ヤング賞投票では最終候補3人入りを果たした。中でもポストシーズンは快投の連続。ワールドシリーズでは3勝を挙げ、シリーズMVPに選ばれた。

“世界のエース”となった右腕の特別イベントにファンも大興奮だ。「めちゃくちゃ羨ましいじゃん」「っしゃああああああああ！」「行きたいですわぁぁ」「倍率やばそう……」「当たる気せえへん」との声や、「あああ 仕事だった」「めっちゃ仕事だ」とすでに“諦め”ムードのファンもいる。（Full-Count編集部）