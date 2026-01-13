《永守重信氏の連絡にいつでも出られるよう風呂にも携帯》ニデック「不正経理疑惑」を招いた驚きの社内事情

前編記事『《業績が悪いと「土曜会議」》ニデック「永守流経営」の末路…新ＣＥＯはいきなり「爆弾発言」【不正経理疑惑で創業者が辞任】』より続く。

「自分の家を売って穴埋めする」

今回の問題を受けて、筆者はニデックの関係者数人から事情を聞くことができた。そこからは、異常とも言えるニデックの組織風土が浮かび上がってきた。

問題は、冒頭のようなグレーな会計をする組織風土だけでないようだ。生産設備を納入する取引先企業の経営トップは「下請けへの不適切な対応も今後、問題になるのではないか」と指摘する。

実際、10年ほど前までニデックの製造部門に在籍した元幹部はこう明かしている。

「下請け企業に値引きの代わりに協力金などの名称でキャッシュバックさせ、相手の同意なくして支払期日を延期することもやりました。取引先からクレームが入ると、上層部から『次の取引を暗示したり、人間関係を利用したりすることで解決してこい』と指示されたこともある」

こうした証言からは、すれすれのことをしていた組織だということが窺われる。マイクロマネジメントを得意としてきた永守氏であれば、そうした異変に気づいてもおかしくないが、「裸の王様」になっていたのだろうか。

「永守氏の周辺にはイエスマンや忖度のうまい人が群がっていた。実際に永守氏以上に厳しい指示を出すのは、こうした人たちだった」

そう指摘するのはニデックの主要子会社に在籍していた元幹部だ。

「当時の私の上司で、現在はニデックの役員を務めているA氏が、業績が悪い時『自分の家を売って少しでも穴埋めする』と言っていた。こうした人が永守氏以上に無理難題を部下に求めていた」

永守氏の絶大な権力

前出の経理・財務部門を担当した元役員も「大手銀行出身の役員のB氏も永守氏の代弁者として評価され、現在の地位を確保している。この人の圧力は永守氏以上だったかもしれない」と振り返った。

B氏については別の元幹部からも「永守氏からの連絡にいつでも出られるようにお風呂にまで携帯電話を持ち込んでいる」と聞いたことがある。

永守氏に対する過度な気遣いとも言える風土を、筆者は直接経験したことがある。'19年に中国浙江省にあるニデックの工場取材へ行った際、工場近くにあるニデックの子会社が経営するホテルに宿泊した。一般客も利用できる。朝食は和食のバイキングだったが、案内してくれたニデック社員がこうささやいた。

「今日のおかずを見ると永守さんが泊まっているかもしれない。このホテルは永守さんが泊まる時には永守さんが嫌いなメニューを外しますので」

こうした組織風土にメスを入れようとしたのが、'20年に日産自動車副COO（副最高執行責任者）から日本電産に移り、'21年に社長兼CEOに就いた関潤氏だったとされる。

ニデックの経営中枢にいた関係者はこう明かした。

「ドイツにあるニデックGPMという自動車向けポンプなどを生産する子会社の業績が悪く、短期間での改善はどうやっても無理なため、'21年に多額の減損処理が必要だと関氏が永守氏に説明しましたが、永守氏がそれを認めず、タイムリーな処理ができなかった。関氏は当時、減損処理すべき案件をリストアップさせましたが、それが総額1000億円を超えていました」

このやり取りからも、関氏がまっとうな経営スタイルに戻そうとしていたことが垣間見えるが、そこで関氏と永守氏の間には大きな「溝」ができたようだ。

晩年は経営者としての手腕も衰えていた

その後、関氏は'22年4月にCEOからCOOに降格、同年9月2日付で「業績悪化」で辞任したとニデックは発表したが、直前の'22年4〜6月期決算は売上高、純利益ともに過去最高を更新していた。「業績悪化」と言っても誰も信用しないだろう。

永守氏が「名経営者」と言われた理由の一つが買収戦略の巧みさだった。しかし、「経営者としての晩年は眼力が衰えていた」と指摘する声は社内外に多い。

前出の経営中枢にいた関係者も「GPMは'15年、永守氏の主導で買収したが、買収前の調査が甘く、冷却技術で設計不良問題を抱えていたことを見抜けず、不具合対応の費用が多かったことが業績悪化の一因だった」と明かす。'25年には永守氏が成長事業と位置付ける工作機械の大手、牧野フライスに対する同意なき買収でも失敗している。

そして、永守氏最大の失敗は、EV関連事業への過剰投資だろう。EVの心臓部の一つであるトラクションモーターに過剰投資し、それが業績の足を引っ張っている。'26年3月期中間決算での877億円もの損失要因はその関連によるものだ。

ニデックがパソコンのハードディスクの駆動装置向けモーターなどで世界のトップシェアを誇るのは、永守氏が将来を読んで先行投資し、競合企業が事業を始める頃にはコストと供給力で圧倒するという勝ち筋があったからだ。EV関連ではそれが崩れた。そこにも永守氏の経営者としての衰えを感じる。

株価もさえず、時価総額は関氏在任時から3分の1以下に落ち込んでいる。

ニデックを立て直すために必要なこと

永守氏は辞任したものの、新設ポストの非常勤の名誉会長に就くため、完全引退ではない。「背後で岸田氏を操って院政を敷くのではないか」と勘繰る関係者もいるほどだ。

辞任を発表したプレスリリースには「本人の意向」との部分が、わざわざ太字で強調されている。企業経営に詳しい専門家は「詰め腹を切らされたとのイメージを払拭する狙いがあるのではないか」と指摘する。

また、コーポレート・ガバナンスの在り方に詳しい牛島信弁護士は「第三者委員会の報告を待たないうちには、明確なことは言えない」としながらもこう語る。

「報告書の内容次第では、永守氏の責任が追及されるべきでしょう。むしろ、そこまでして初めて、海外の投資家からの信頼を得られる。責任追及が中途半端だと、日本の株式市場の信用を失う結果になりかねません」

「不正経理疑惑」について、ニデックに問い合わせたところ、「第三者委員会による調査事項となりますため、当社からの回答は控えさせていただきます」との回答があった。

ニデックが悪しき組織風土を改め、再生するには、永守氏が結果責任を取って完全に退いた上で、氏を支えてきたイエスマンや「忖度族」の一掃が必要なのかもしれない。

取材・文／ 井上久男（ジャーナリスト）

いのうえ・ひさお／'64年生まれ。大手電機メーカーを経て朝日新聞社に入社。経済部で自動車産業などを担当し、'04年に独立。『日産vs.ゴーン 支配と暗闘の20年』ほか

「週刊現代」2026年1月19日号より

