初競りで圧倒的人気の「大間の一番マグロ」に宿る”数と知名度”の力…漁師と仲卸を駆り立てる”夢”は「命の危険」と隣り合わせ

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

日本の漁業を30年以上取材し続けているベテラン記者が、新刊『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社＋α新書）でそのリアルを明らかにする。

『国産の魚はどこへ消えたか？』連載第37回

大間は数でも群を抜いている

大間は数でも群を抜いている

強力なブランド力以外にもう一点、豊洲初競りにおける大間人気の要因がある。それは、数の上でも群を抜いていることである。

クロマグロの国内での漁獲枠はまず、比較的規模が大きく主に沖合で操業する「大中型巻き網漁船」を中心とした国の管理分と、近海などでマグロ漁を行う都道府県管理分に大別される。それぞれ過去の漁獲実績などに応じて、漁獲枠が配分される仕組みとなっている。

水産庁によると、2024年度の30キロ以上の大型マグロに関する都道府県管理分（2317トン）のうち、青森県への配分は612.8トンと4分の1以上を占めて最多。500トン以上配分されている都道府県はほかになく、次いで北海道が413.2トン。3位は長崎県で212.1トンとなっている。

青森県内ではこのうち、マグロ漁を行う28ある漁協の中でも大間漁協への配分が269.7トンと最も多く、100トン以上の配分は大間だけ。同県全体の4割ほどの大型マグロ漁獲枠が大間へ配分されているのだ。

こうした圧倒的な数のパワーは、知名度と相まって、大きな威力を発揮する。年末になると、大間のマグロの水揚げ状況を巡って、豊洲でもざわつくことがある。時化が続いて、年明け1月5日の初競りに大間の上マグロが上場されなければ、一番マグロをゲットしようという仲卸などのモチベーションにも、影響を与えてしまうからだ。

板子一枚下は地獄

一番マグロを高値でゲットし、初競り当日、多くのニュースで落札者がマグロのそばで仁王立ちする姿が印象的だが、その際にも「この（大間の）マグロが一番。是が非でも競り落とし、お客さんに食べてもらいたかった」というコメントを残すことが、新春の恒例行事となっている。

こうした一番人気を誇りに、大間の漁師は年末、我先にと丸々と太った200キロ以上の大型マグロを求め出漁する。初競り用に枠を残すため、秋〜冬の盛漁期に漁獲を控える漁師もいるという。

2024年末も豊洲市場へ向けた上マグロを狙いに、多くの漁船が出漁した。強風が吹きすさぶ中、大間沖で転覆事故が発生し、2019年の豊洲初競りで1本（278キロ）、3億3360万円の史上最高値を付けたマグロを釣り上げた「第二十八光明丸」（4.9トン）の藤枝亮一船長の死亡が確認された。

板子一枚下は地獄――。大間のマグロの人気が高いがゆえに、危険な海へあえて出てゆく漁師もいるのだろう。藤枝船長がどのようなアクシデントに見舞われたのかはわからないが、旧築地・豊洲市場では、かねてから初競りの大間の一番マグロの超高値が「漁師の皆さんに夢を与えられたら」とする一方、「危険度を高めているのではないか」と、心配する声も上がっている。

『日本一のマグロ産地「大間」で“国際的な信用を失いかねない”大スキャンダル…資源管理ルール違反が日本市場に与えた“重大な悪影響”』へ続く。

