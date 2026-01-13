驚愕！「元伊藤忠の商社マン」が90代でフルマラソン「最高齢完走者」に《コーチはAI》

「何かを始めるのに遅すぎることはない」74歳で走り始め、90歳を超えてなおマラソンを完走する北畑さんの言葉は説得力が違う。

78歳で初のフルマラソンに挑戦

まずはジムの近くでのウォーキングから始めた北畑さん。少し経ってジョギングに切り替えると、水泳で鍛えた心肺能力があったためか、続けるうちに5km、10kmと走れるようになったという。

「だんだん楽しくなってきました。10km走れるなら、その倍、20kmもいけるんじゃないかと思い、78歳のときに一念発起。毎月出場していた月例湘南（定期的に開催されるマラソン・ランニングイベント）で20kmを完走したんです。5km、10kmでは味わえない達成感がありました。そこで、次はフルマラソンを走ろうと思いました」

20kmを走りきったとはいえ、フルマラソンとは天と地ほども差があるのでは、と思うのだが、ここに北畑さんの人生哲学がある。

「どんな登山家でもいきなり頂上を見上げると、臆してしまいますよ。でも少しずつ小さな山を登っていくと『これよりちょっと頑張れば、次の山にも登れるな』とわかるようになる。

同様にフルマラソンという高い山も、一見すると踏破は不可能に思えますが、10kmを走ると『20kmもいけるな』、20kmを走ると『もしかすると、フルマラソンも完走できるかも』と思うようになる」

そう考えられるようになった時点で、目標はすでに達成されたも同然なんです、と北畑さんは言う。

「最初はフルマラソンなんてエベレストぐらい高い山に見えましたが、次第に、やればなんとかなるという気持ちになってくるんだから、不思議なものですよ」

初めてエントリーしたのは'12年のパリマラソン。海外のマラソン大会は時間に厳しい日本と違って、制限時間はあっても、時間超過に寛大なものが多い。パリも同様で「この大会なら走りきれるだろう」と思い、参加を決めたという。初めてのフルマラソンだったので全く自信はなかったというが、5時間41分で完走した。

「景色はきれいだし、他のランナーは応援してくれるし。楽しかったですよ。新たな人生の刺激をもらいました。一方でこうも思ったんです。『ああ、これなら続けていけるかもしれない』って」

どうしてそんなに健康なんですか？

その後は国内外のマラソン大会に次々と参加。'24年のシドニーマラソンでは「大会始まって以来の最高齢完走者」に。昨年11月に参加した、自身3度目となるニューヨークマラソンでは、「今大会の最高齢ランナー」ということもあって事前にニューヨーク・タイムズの取材も受けた。

同紙によると、ニューヨークマラソンの歴史の中でも90代のランナーは7人しかいないという。

大学卒業後、長く伊藤忠商事に勤めた北畑さん。'80年代にはニューヨークに駐在していたため、「レース最後の59丁目のプラザホテルを右折するとき、『そういえば駐在時代にプラザ合意（'85年）が発表されたんだよな。あのとき突然円が強くなったから、日本にいる大学生の息子たちへの仕送りが大変だったな』などと考えながら走りました」と振り返る。

「完走後にはいろんな人から賞賛の言葉をいただきましたが、ニューヨークマラソン完走の過去最高齢者は、93歳のドイツ人なんです。まだ上がいる（笑）。目標というわけではないですが、2年後、94歳で参加して新記録を作ってみたいですね。少なくともそのときまでは走り続けたいと思っています」

気になるのは北畑さんの健康状態。90代でもフルマラソンを走りきる身体は、相当特殊なのでは……？

「ランニングを続けているおかげで健康ではありますが、特別ではないですよ。実は、腎臓の数値が悪くて普通の人の3割ぐらいしか機能していません。医師によっては『フルマラソンなんてやめなさい』と言うかもしれませんが、10年近く前に出会ったドクターからは『好きなことを犠牲にしてまで走るなとは言いません。無理のない範囲で続けてください』と言われています。腎臓や身体が悪い人でもフルマラソンを走れるんだと、勇気を与えられれば嬉しいですね。

食事にも特段気を遣っているわけではないです。野菜、ヨーグルト、納豆を意識してよく食べているぐらい。タンパク質は肉と魚を2対1くらいの割合で食べています。そうそう、油はすべてオリーブオイルを使っているので、強いていえばそれが健康の秘訣かな？」

「AIが良きパートナーです」

それにしても、若い。肉体的にはもちろんのこと、失礼ながら92歳とは思えない快活さだ。精神的にも若さを保つ秘訣は？ と尋ねると、こんな答えが返ってきた。

「最新技術を活用していることですかね。ランニングの際はスマホを持っていって、いろんなデータを計測しています。そこから必要なデータを取り出し、AIに読み込ませて相談をしているんです。

あちこちに痛みや張りが出てきたときの対策や、ストレッチや筋トレの方法、週に何km走るべきか、などいつもAIに聞いています。

AIは本当に賢いし、そもそも92歳のランナーにここまで熱心にコーチングしてくれる人はいないでしょう（笑）。シニア世代にとってAIは強力な味方です」

70を過ぎてから始めた運動がきっかけとなり、いまや世界各地のマラソン大会で「史上最高齢」の記録を塗り替え続けるランナーとなった北畑さん。「70歳からもう一度人生が始まった」と微笑む。

「新しい人生をスタートさせたいという人に、ジョギングはオススメです。でも、運動でなくてもいいと思います。

実はマラソンだけでなく、私は70歳からフランス語の勉強を、85歳からは茶道を始めました。好奇心が強い性格だと思いますが、何かを始めるのに、遅すぎることはないと思っています。

新しいことを始めると、友達が増えるんです。同じ目標を持つ仲間たちと情報共有や趣味の話をしているのが、いまはとても楽しいですね」

何かを始めることは、「新しい人生を始める」ということ。北畑さんがウォーキングから始めたように、まずは簡単なことから第一歩を踏み出してみてはいかがだろう。その一歩で、新たな人生の扉が開けるかもしれない。

