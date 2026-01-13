チーズがとろ〜り！1人分約230円、たった4工程で誰でも簡単に作れる「爆速グラタン」節約レシピ

「自炊ハードルを地の果てまで下げにいく」をモットーに、インスタグラム（@oyone.gram）、TikTok（@oyoneyone）など総フォロワー数約40万人突破のSNSで、ラクに作れてちゃんとおいしい“爆速レシピ”を多数紹介しているおよねさん。最近では「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）などメディアでも活躍しており、著書『禁断の爆速ごはん ここまでやっちゃう100レシピ』（主婦の友社）は7刷も重版を果たすなど話題を集めています。

そんなおよねさんに、まだどこにも見せていない、爆速＆手間抜きオリジナルレシピを「食材を買うのにかかった金額」とともにご紹介いただくFRaU web連載「およねの革命的！爆速レシピ」。

（※購入店舗、地域、タイミングによって金額が前後する可能性があります。また調味料の価格は含んでおりません）

2026年1月は、1人分たったの約230円で作れる「節約でもほっこり！ホワイトグラタン」爆速レシピをお届け。

バターはマヨネーズで代用！ 1人分たった約230円で作れる「ホワイトグラタン」

「お正月はおせちなどで和食を食べる機会が多くなるからでしょうか。お正月が明けるとグラタンやカレーといった洋食のメニューが人気になる傾向が強い、と結構耳にします。

そこで今回はより安価に作れるグラタンレシピをご紹介できたらと思って、『ちくわ』を活用した爆速レシピ『節約でもほっこり！ホワイトグラタン』を考案してみました！」

「グラタンにちくわを入れるイメージってあまり湧かないと思うのですが、実はちくわって元が魚介なので結構旨みにもなるし合うんです！

またグラタンにはバターを使うのが一般的だと思うのですが、バターも結構高価ですよね……。そこで、このレシピではバターの代わりにマヨネーズを使ってホワイトソースを作っています。

ただし、普通のグラタンのように味付けしようとするとマヨネーズの酸味が少し残って違和感が出てしまうので、和風な味噌や砂糖で味付けをしてバランスを取るのがポイント！ ちくわも和の食材なので、全体的に“和風グラタン”テイストにまとまって美味しくいただけますよ！

ちなみにこのレシピ、食べるときに使う耐熱容器の中で食材を混ぜて温めるだけで完成するので、フライパン1つで完成するワンパンレシピならぬ、“ワン皿レシピ”なんです！ 年明けって、大人も子供も仕事や学校が始まってどっと疲れを感じやすいタイミングでもあるので、洗い物が少なく済むというのは嬉しいですよね。

『チーズがとろっとしてて美味しい』と我が家の子供たちにも大人気だったこちらのレシピ、ブロッコリーも冷凍のものを使用していて保存しやすいですし、バターの代わりにマヨネーズを使ったり、安価な食材である鶏むね肉やちくわ、しめじを使っているのもあって、価格も2人分で約450円！ 1人分ならその半分の約230円ほどで作れます。

寒い日が続く今、和食に飽きたという方、とにかく簡単に安価に料理を作りたいという方、ぜひ試しに作ってみてください！」

1人分たった約230円で作れる「節約でもほっこり！ホワイトグラタン」

◆材料（2人前）

鶏むね肉：150g

ちくわ：2本

しめじ：1/2パック

冷凍ブロッコリー：50g

牛乳：300ml

薄力粉：大さじ2

マヨネーズ：大2

味噌：小2

砂糖：小1

ピザ用チーズ：40g程度

作り方

1．鶏むね肉を3cm幅程度に切り、ちくわは乱切りにする。

2．全ての食材と薄力粉、マヨネーズを耐熱容器に入れてよく混ぜ、ラップをして600wで6分加熱したら、薄力粉とマヨネーズの油分を馴染ませるようにしっかりと混ぜ合わせる。

3．牛乳をゆっくりそそぎながら牛乳と薄力粉を馴染ませたあと、味噌と砂糖も加えてさらに混ぜ、ラップなしで5分レンジ加熱する。

4．全体をさっと混ぜたらピザ用チーズをかけ、トースターでこんがりするまで5〜6分加熱する。あれば乾燥パセリを散らして完成！

およねさんの爆速＆節約レンチンレシピで、寒い冬もおいしく温まりましょう！

もっちもち！チヂミが1人分たった約180円！フライパン1つで誰でも作れる簡単「爆速レシピ」