高市早苗「積極財政」は当たり前の政策…「バラマキ批判」をする人が陥っている「短期的視野」

高市政権でも物価高が止まらない。先行きが不安な人も多いはずだ。国の財政政策と成長戦略に携わる重要会議のメンバーが疑問に答えた。

高市早苗政権が掲げる「責任ある積極財政」

若田部：高市早苗政権は「責任ある積極財政」を掲げています。バラマキ政策だと批判されることもありますが、実態としては将来に向けて投資を増やすものです。

片岡：日本経済の停滞の背景には、成長に向けた投資がうまく進んでいないという現実があります。そこで高市政権では、AIや半導体、国土強靭化など17の戦略分野に絞った「危機管理投資」を成長戦略の柱に据えています。

会田：一方で物価高対策もしなければいけません。インフレを安定させるには、需要を減らすか、供給を増やすかしかない。景気回復の実感は中小企業や地方にはまだ及んでいないわけですから、需要を減らして景気を悪くするという選択肢は取れません。そうすると投資をして供給を増やすしかないわけです。

ただ、投資は長期的には供給増加ですが、短期的には需要を喚起します。物価が一時的に高止まってしまうこともあり、家計支援もしていくという枠組みになっています。

永濱：高市政権の経済政策への批判でよく言われるのが、拡張財政で「トラス・ショック」が起きるというもの。英国ではトラス首相が財源のない大型減税で株・債券・通貨の「トリプル安」を引き起こしましたが、当時の英国と現在の日本はまったく状況が異なります。実際、大型の補正予算が成立しても、トリプル安は起こっていません。

若田部：株式市場は安定していますし、金利も上昇傾向にはありますが、急騰しているわけではありません。

永濱：金利で言うと、高市政権は日本銀行の利上げをまったく容認しないぐらいに報道されてきました。しかし、昨年12月に日銀が利上げしたように、行き過ぎた円安局面での利上げは容認すると思います。もちろん、拙速な利上げはよくないと思いますが。

高市総理は女性宰相としては、イタリアのメローニ首相のようになることが期待されます。メローニ首相も就任当初こそ極右のポピュリスト政治家として財政リスクを警戒されましたが、堅実な財政運営を展開し、就任から3年経ってイタリア国債が格上げされたわけです。

これが「世界標準」の財政運営

会田：これまで日本の財政はプライマリーバランス（基礎的財政収支、PB）の単年度黒字化を目標にしてきましたが、高市政権はこれを見直しました。こうした転換は、突然生まれたものではありません。

城内実日本成長戦略担当大臣が'22年から、「責任ある積極財政」を掲げる議員連盟の顧問として、党内議論を粘り強く牽引してきた積み重ねがあります。その議論が今、高市政権の経済財政運営の「肝」として結実しつつある。日本の進む方向を静かに、しかし確実に変え始めていると言っていいでしょう。

若田部：単年度のPB黒字化を財政の目標に掲げている国は他にありません。

会田：今、世界は官民が連携して成長投資を行う大競争の時代に突入しています。そんな中で、日本だけがPB黒字化の範囲内だけでしか投資ができないのであれば、世界の潮流から取り残されてしまう。将来の所得や成長を生む投資であれば、当然このために国債を発行してもよいと高市総理は考えています。

永濱：とくに経済安全保障においても投資が重要になっています。各国がどのように企業に投資を促しているかというと、設備投資の減価償却費を初年度に一括して償却し、法人税を減らせる税制優遇を行っており、これは高市政権でも導入を検討しています。

ただし、この「即時償却」を認めると、その年は物理的に法人税収入が減るわけです。だからPBの単年度黒字化を目指すと、こういった政策を導入できないことになります。そのため政府債務残高の対GDP（国内総生産）比などの数値で、たとえPBが一時的に赤字になっても財政が健全かどうかを見極めながら投資を促進する政策を行うわけです。これが世界標準であり、日本もそちらの方向に向かっているのだと思っています。

その意味で言えば、片山さつき財務大臣の役割は極めて大きいと思います。これまでの慣習にとらわれない考え方を、実際の制度運用に落とし込んでいく。これは非常に体力のいる大変な仕事です。ただ、そこを乗り越えなければ、世界標準の財政運営には近づけない。ぜひ踏ん張ってほしいですね。

片岡：一般に企業では短期的な視点で経営してはいけないと言われます。1年限りの売り上げの範囲内とか、利益の枠内でしか投資ができなければ、成長は見込めないわけです。だから企業は中長期的な成長戦略を描き、借り入れなどをして投資をしていく。

日本も同じです。これまでは「失われた30年」と呼ばれるデフレ経済で、政府も投資ができませんでした。これを大胆に変革する必要があります。幸い、日本にはまだそれなりの資産があるので、それを使って攻めの投資に転じて停滞を脱出しようとする高市政権の試みは、企業経営の観点から見れば当たり前のこと。財政規律派の学者やエコノミスト、メディアが言っている「バラマキ批判」は、まさに短期的視野の最たるものです。

「週刊現代」2026年1月19日号より

【あいだ・たくじ／'75年、埼玉県生まれ。クレディ・アグリコル証券チーフエコノミスト。'25年11月より日本成長戦略会議のメンバー】

【かたおか・ごうし／'72年、愛知県生まれ。PwCコンサルティング合同会社チーフエコノミスト。元日銀審議委員で、'25年11月より日本成長戦略会議のメンバー】

【ながはま・としひろ／'71年、群馬県生まれ。第一生命経済研究所首席エコノミストで、著書に『新型インフレ』など。'25年11月、経済財政諮問会議の民間議員に就任】

【わかたべ・まさずみ／'65年、神奈川県生まれ。早稲田大学政治経済学術院教授で、'18年から'23年まで日銀副総裁を務めた。'25年11月、経済財政諮問会議の民間議員に就任】

