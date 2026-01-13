路上で、うつろな目をして座り込み、頭髪や衣服が乱れきった妙齢女性。渦中の人物・Umiさん（本名ウー・モウジェン、20）は、中国のショート動画プラットフォーム『Douyin』で約2.4万人のフォロワーを誇るインフルエンサーだ。福建省出身の彼女は、2025年12月6日を最後に動画投稿がストップ。その後、中国の大手SNS『Weibo』で、Umiさんとみられる女性がカンボジア・シアヌークビルの路上で座り込んでいる姿が拡散され、騒ぎになっていた。

【写真を見る】美人インフルエンサー（20）“変わり果てた姿”に……足を負傷し痩せ細った状態に激変したUmiさん

在カンボジア中国大使館は1月4日、Umiさんが治療のため病院に搬送されたことを発表。彼女は「高給の仕事がある」と誘われて現地入りしていたという。大使館は現在、家族と連携し帰国の手配を進めているが、彼女の身体はボロボロの状態だったという。海外事情に詳しいジャーナリストが語る。

「中国メディアの報道によると、Umiさんは現地の病院に入院した結果、肺感染症、胸膜炎などの診断を受けたといいます。さらに、路上で座り込むUmiさんがレントゲン写真を手にしていたこともあり、一部のネットユーザーから『骨折しているのではないか』との声が上がっていましたが、病院関係者は『痛みを訴えている以外は、骨に異常はない』としています」

「詐欺拠点」と「身投げ」が横行する街

なぜ、異国の地で中国人の若者がこのような目に遭ってしまったのだろうか──。背景には、彼女が発見された『シアヌークビル』という地域特有の事情があるようだ。カンボジアの現地事情に詳しいライターの泰梨沙子氏が解説する。

「シアヌークビルは中国人が非常に多い地域で、『詐欺拠点が集中している街』として知られています。カンボジア政府がカジノ規制を緩和し海外投資を促したため、2016年ごろから中国資本が流入し、現地に中国人が急増しました。しかし、2019年に政府が『オンラインカジノ』を禁止したことにより、まともな資本が撤退して急速に治安が悪化しました。

現在は、詐欺拠点から身投げ（飛び降り）する外国人がいたり、誘拐や拉致も頻繁に起きたりするような場所と化しています。詐欺グループで成果を上げられなかった人間が、他の拠点に『売られる』といった人身売買も横行していると考えられます」

「逃げ出さないように薬物漬け」の可能性も

特筆するべき点は、『紅星新聞』など複数の現地メディアが、Umiさんの体内からメタンフェタミンとケタミンという2種類の薬物反応が出たと報じていることだ。高給バイトの誘い文句の裏で、どのような犯罪が行われていたのか。泰氏は以下のように推察する。

「報道ベースですが、彼女は売春も強要されていたようです。現地のアンダーグラウンドな界隈では、行為中に薬物を使用することを好む客層が存在するため、そうした需要に応じる形で薬物が使われた可能性が考えられます。

もう一つは、逃げ出さないようにするための『支配の道具』として使われるケースです。これはよくある手口ですが、犯罪組織に巻き込み、クスリ漬けにして正常な判断力を奪った上で、売春などを強要していたのではないかというシナリオも推測されます」

しかし、泰氏曰く、カンボジア全域が危険というわけではないという。

「首都のプノンペンや観光地のシェムリアップなどを旅行するぶんには基本的に安全ですが、『闇バイト』や『出稼ぎ売春』などに応募して訪れると、危険な目に遭う可能性が極めて高い」

SNSで募集される高額報酬の仕事や、安易な海外出稼ぎ。日本人も"対岸の火事"ではないのだ──。