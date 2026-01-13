日本の敗戦後、アメリカとの関係はどう変わったのか…米軍駐留経費の「負担の実態」

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

戦争の残照

1950年6月に朝鮮戦争が始まり、1952年4月に「サンフランシスコ平和条約」が発効すると、1952年度から駐留経費の負担は日米折半となる。「終戦処理費」も「防衛支出金」と名を変えた。

1960年の「日米安全保障条約」（新安保条約）が発効すると防衛分担金は廃止となり、その代わりに日本は自前での防衛力整備を加速させることになった。こうして1962年度から、「第2次防衛力整備計画（2次防）」が始まる。圧倒的な経済力を有していた当時の米国は、外交・安全保障面でも鷹揚なところがあった。

ところが日本の経済力が向上し円高も進んだ1978年には、米国の要請もあって在日米軍の労務費を日本が支払うことになった。日本が自発的に米軍駐留経費の負担を再開したという建前から、これは「思いやり予算」と呼ばれた。2021年12月に「同盟強靱化予算」を公的な通称と定め、2025年度には2274億円の予算が計上されている。

駐留米軍に対する日本の財政負担は、形を変えながら今も続いている。

また発行残高が1946年の対GNP比56％にも達した戦時国債は、「戦後インフレーションによって、終戦直後に債務処理問題として懸念された国債の負担問題は、少なくとも国庫の観点から見る限り、雲散霧消した」（大蔵省財政史室編『昭和財政史──終戦から講和まで 第1巻』）。なお2025（令和7）年度の日本の国債発行残高は、対GDP比250％である。

その戦時国債は償還や新規国債への借り換えを経て、借り換え分の国債も1972年度に償還を終えた。

戦争中に政府は、外資金庫や正金銀行からも戦費を借りていた。これは返済されないまま、借入先の外資金庫と正金銀行は閉鎖された。つまり返す相手が無くなったので返済もできず、今でも旧臨時軍事費の借入金残高414億2196万1575円として残ったままとなっている（財務省理財局「令和5年度 国債統計年報」）。

