「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気はどう「発明」されるのか？ 生きづらさは連鎖する？ どこまでが医学で、どこからがビジネス？ 命の優先順位はあるのか？……病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」。

注目の新刊『「ふつう」ってなんだろう』では、自分と世界、身体と心、正常と異常のあいだからものごとの本質を考えていく。

【『「ふつう」ってなんだろう』で取り上げている病気・障害】

ゲーム障害／ためこみ症／HSP（繊細さん）／神経性過食症（健康食にこだわり過ぎる病気）／カサンドラ症候群／トランスジェンダー／身体完全性違和／ドーピング／ピロリ菌／認知症／ALS（筋萎縮性側索硬化症）／パーキンソン病／潰瘍性大腸炎／植物状態／肥満／揺さぶられっ子症候群／双極性障害／パニック障害／心臓移植／子宮移植／電子タバコ／安楽死／ゲノム編集

「違った見方」で考える

この本では、病や障害といったことを、いつもとは少し違った見方で考えてみようと思っています。そして、それを通して、私たちがふだん何気なく信じている「ふつう」とは何かを、もう一度見直してみようとしています。

ここでの「違った見方」というのは、医師のような医学の立場からではなく、社会や人間の考え方に着目する「文系」の視点からみるということです。とくに、社会学という分野の考え方を中心にしていますが、ほかにも、歴史学、文化人類学、生命倫理学などの考え方も参考にしています。

でも、この本は、医療関係者や専門の研究者だけに向けて書いたものではありません。むしろ、病や障害は、誰にとっても無関係ではない、人生のなかで出会うかもしれない大切な出来事や経験かもしれないと感じている人たちに向けて書いています。たんなる不運やアクシデントではなく、「私たちがどう生きていくか」に関わる大切な問題でもあると、私は思います。

「ふつう」への違和感

私は以前から、「病や障害はマイナスなもの、できるだけ避けるべきもの」という医学での「ふつう」の考え方に、どこか違和感をもっていました。

しかし、もちろん、医学を否定しているわけではありません。頭が痛いときは薬を飲みますし、必要なワクチンもきちんと受けます。先日も、持病が悪化して入院し、治療を受けました。医学がたくさんの命を救っていることも、よく知っています。

医学は、病や障害をなくすことを目指しています。それは悪いことではありません。

でも、人間は生き物ですから、死を完全に避けることはできませんし、同じように、病や障害を完全になくすこともできません。病や障害とともに生きていくことを肯定することも必要です。そのときには、「ふつう」を見直す文系の考え方が、大きなヒントになると思うのです。

私は医師であり、社会学者でもあります。もう少し詳しくいうと、「脳神経内科」という診療科で患者さんを診ることもあれば、脳のはたらきを研究する「神経科学」という分野の研究者でもあります。さらに大学では文系の学問を教えていて、自分でも社会学の本を書いています。つまり、「三足のわらじ」をはいているような、ちょっと変わった立場です。

どうしてこんなふうになったのか。手短にいうと、もともと私は、人に指図されないで、自分のやり方で仕事がしたいと考えて医師になろうと思い、そのあと脳に興味をもったので医学や神経科学の研究を始めました。そして、昔から文系の本を読むのが好きだったので、自分でも本を書くようになったのです。いまは主として社会学を講義しています。ちょっと奇妙で、どっちつかずの立場です。

こうして、あいまいな場所に身を置くことは、居心地が悪いこともありますが、利点もあります。それは、医学と文系、実際の診療と研究という、いろいろな立場を移動することでの「視差」を使って、「ふつう」として見逃されていることを批評的にみることができることです。ある場所では当たり前に思われていることも、立場を変えると違ってみえてくることがあるからです。

では、「ふつう」を見直すとは、どういうことでしょうか？

最初の一歩になるのは、「これって本当に当たり前なのかな？」と立ち止まって考えてみることです。

「病や障害は医学の問題に決まっている」という常識も、もしかしたら他の見方があるかもしれません。この本では、そうした前提に疑問をもちながら、いろいろな角度から病気や障害について考え直してみたいと思っています。

ですから、この本は、論理的につながりあった整然とした一冊の本ではありません。むしろ、たくさんの出入り口のある「巣穴」のように、どこから読んでも構わないエッセイ集のようになっています。病や障害を考え直し、「ふつう」を問い直してみましょうというお誘いなのです。

私たちの生き方や価値観の話

この本を書こうと思った直接のきっかけは、私が医師としてたくさんの患者さんと出会ってきた経験です。よく「健康な人はみんな似ているけれど、病気の人はそれぞれちがう」と言われますが、たしかにそのとおりです。ときには、名前も聞いたことがないような病気に出会うこともあります。それは、私がただ知らなかっただけの場合もありますが、最近では「新しい病気」が増えてきたように感じることも多いのです。

しかし、新しい病気が発見されたことを、医学の進歩による福音として、本当に無条件に喜んでいいのでしょうか？

歴史学や社会学や人類学の目からみると、ものごとはそれほど単純ではありません。ときには、新しい病気が実は「発明」されたり、「売り込まれたり」しているのではないかと思えることもあります。

今まで医療の問題ではなかったことが、新しく病気や障害と名前を付けられて医療の領域の問題となることを、社会学では「医療化」と呼んでいます。この考え方を手がかりにして、第一章では、最近よく耳にする「ゲーム障害」や「ためこみ症」といった「新しい病気」やその仲間を見直していきます。

第二章では、障害や多様な身体をめぐる「ふつう」とは何かを考えます。たとえば、生まれたときから自分の性別に違和感をもっている人、自分の身体の一部を不必要と感じている人、二人の身体が結びついて生まれてきた人など、それぞれのあり方を「障害」ではなく「身体の多様性（ダイバーシティ）」として捉えなおすことで、「ふつう」ってなんだろう？ という問いが開かれます。

第三章では、病気や障害が社会のなかでどのようにイメージされてきたかをたどります。病気がストレスのせいと言われれば、メンタルが弱い人と見なされることもあるでしょう。本人にとって、それは不本意なことかもしれません。また、もう意識のない「植物状態」とされた人が、医学テクノロジーの発達によって、実は意識をもっていたとわかる場合もあります。こうした病にまつわる勝手なイメージは、その病気の人びとの生き方や治療に大きな影響を与えます。そして、こうしたイメージや想像力を分析するのは、医学ではなく、社会学や人文学の得意分野なのです。

第四章では、薬や治療のまわりで起こっている、もう一つの大きな動きである「薬を売るために病気を広める」という問題にせまります。社会学ではこれを「疾患喧」と呼びます。薬は命を救うものでもありますが、市場の商品でもあり、お金をもうける道具にもなります。どこまでが医学で、どこからがビジネスなのか。その境目はとても重要で、政治や倫理の問題につながります。

そして第五章では、医療とテクノロジーの進歩がもたらす倫理の問題（生命倫理）を扱います。命の始まりや終わりをどう考えるか。医療の現場で公正さや公平さをどのように判断するか。たとえば、コロナ禍に話題になった「トリアージ」--誰を優先して治療するか--は、まさにそうした問題でした。新しい医学テクノロジーによって生命のあり方そのものが変わろうとしている今、私たちは何を大切にするべきか、考えてみる必要があります。

この本では、病や障害を通して、「ふつう」ってなんだろう？ という問いを、いろいろな角度から考えていきます。

病や障害のことは専門家にまかせておけばいい、と考えるのではなく、私たち一人ひとりに関係する生き方や価値観として受け止めることで、これまで当たり前だと思っていたことに、新しい見え方が生まれてくるかもしれません。

あなたにとっての「ふつう」とは、どんなものでしょうか？

そして、それは本当に、誰にとっても「ふつう」なのでしょうか？

この本が、そんな問いを考えるきっかけになればうれしく思います。

