日本の「桜葬」墓地に韓国から視察が相次いだワケ

韓国における「市民団体」とは？

2005年、エンディングセンターが「桜葬」墓地を開設した2ヵ月後の6月、韓国からホームページを見たという視察者が相次いだ。研究者、マスコミ、葬墓関係者、市民団体、葬儀団体などである。このとき、韓国でも樹木葬が注目を集めていることを知った。

同年11月、私は韓国の墓と市民団体を視察した。驚いたのは、韓国の市民団体として案内された「韓国葬墓文化改革汎国民協議会」が、ソウル市内の立派な高層ビルの中にあったことだ。どのように運営費を確保しているのだろうと不思議に思った。

主な仕事は、火葬や納骨堂をすすめること。マスコミを通じてキャンペーンを打って、「私が死んだら火葬してください」といった「火葬遺言誓約書」をすすめることだった。それにはソウル市長はじめ有名人が「火葬遺言誓約書」を書いて啓発活動を展開した。聞いた話によると、韓国の市民団体は政府から活動資金が出て、政府の政策に沿って活動する「政府のスポークスマン」のような役割を担っているという。この団体は官製の運動組織で社団法人であった。このような団体を韓国の人は「市民団体」といっていることがわかった。

そうこうしているうちに樹木葬が注目されるようになる。そうなると納骨堂をすすめてきた団体の人が、樹木葬がいいと思っても、これまで納骨堂をすすめるキャンペーンをおこなってきただけに、すぐに今度は「樹木葬がいい」とは言えない状況にあると聞いた。「この間まで納骨堂がいいと言っていたのはウソなのか」と言われるので、筋を通して、納骨堂を推していかなければならない、というのだ。

このように樹木葬が話題になってきたとき、「樹木葬実践者の会」が2006年2月に発足した。私は、その発会式に呼ばれて講演した。500人の参加者はスーツ姿の男性が多く、宗教界、アカデミア、行政・政治、文化・法曹・新聞・市民団体、林業、起業家で、ほとんど代表者レベルにある人々だった。この会もまた、韓国の人は市民団体と考えている。市民がまだ市民として成熟していないのか、日本の市民団体と大きく異なっていた。

