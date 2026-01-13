地銀・信金・信組が「政府系金融機関」に？　金融庁が鳴り物入りでまとめた「地域金融力強化プラン」の手厚すぎる中身

金融規律があいまいに？

金融庁が鳴り物入りでまとめた「地域金融力強化プラン」が物議を醸している。

地方銀行や信用金庫・信用組合に対して「地方創生への貢献」という新たなミッションを与えた上で、地域経済を支える「よろず屋」的機能を十分発揮できるよう、経営基盤の強化を公的資金を使って強力に支援するのが柱だ。

政府が長年、看板政策に掲げながら実現がおぼつかない地方創生の取り組みを「地域金融機関をキープレーヤーに位置付けることで抜本的にテコ入れするのが狙い」（総合政策局幹部）という。

ただ、合併・経営統合などの再編を行わなくても公的資金の注入や補助金の支給を受けられるようになるため、金融規律があいまいになる恐れがある。

「地方創生」の美名の下に公的資金がバラまかれれば、収益力や経営体力が乏しく本来なら生き残りが難しい地域金融機関まで温存されかねず、市場関係者からは「新たな護送船団方式による金融行政ではないか」（大手証券アナリスト）と皮肉る声も出ている。

地域金融機関向けの包括的政策パッケージがまとめられたのは、2003年以来22年ぶりとなる。バブル経済崩壊に伴う平成金融危機の後遺症を引きずっていた当時、最大の焦点は、地銀や信金・信組の貸し渋りを防ぎ、地域金融の円滑化をいかに図るかだった。

この文脈で04年には、地域金融機関の貸し出し余力を高めるための経営基盤強化策として、公的資金による資本注入制度を定めた「金融機能強化法」が時限立法として施行された。

政府系金融機関と見紛うほど

同法はその後、期限延長を重ねたが、公的資金の注入は合併や経営統合など再編を伴うことが原則だった。単独で注入するケースは、米リーマン・ショック時や東日本大震災、コロナ禍などの危機時に限られた。

21年には、地域金融機関の業務効率化を支援する補助金制度も設けられたが、こちらも合併や経営統合が条件で、再編を通じて経営基盤の強化を促す制度の趣旨は明確だった。

だが、今回の「地域金融力強化プラン」は発想が全く異なる。公的支援に当たって、これまでのように地域金融機関に対して再編などによる自力での経営改善努力を厳しく求めない代わりに、地域経済を支える公的金融機関のような幅広い役割を担わせることを想定している。

金融庁が策定した同プラン原案によると、地銀や信金・信組には本業の融資にとどまらず、幅広いリスクを取って地域経済の衰退に歯止めをかけることが求められる。

地域企業に対して事業承継を支える経営人材の確保やＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の導入を支援するほか、製造拠点の誘致や経営難の地元企業にＭ＆Ａ（合併・買収）の仲介などを通じてビジネスモデルの転換を後押しする「第二の創業」、自治体との連携によるまちづくり、地域スタートアップ育成、過疎地における顧客サービス維持に向けた取り組みの推進など、これでもかとばかりに従来の地域金融機関の枠を超えたマンデートを列挙した。

日本政策金融公庫も顔負けの内容で、政府系金融機関かと見紛うほどなのである。

後編記事『まるでゾンビのような「地域金融機関」を生き延びさせるだけに？ 金融庁が進める「新たな護送船団方式」の幕開け』では、金融庁の「地域金融力強化プラン」がもたらす弊害についてさらに詳述する。

