【いよいよ3年目の新NISA】1月配当取りを狙う「高配当株・増配株3選」を実名公開

サナエノミクス期待が続く。半導体・AI、防衛などは確かな需要があり、長期的に成長する分野といえるだろう。他方で、中国との関係悪化はインバウンドなど中国関連銘柄にはマイナス材料であり、中国に依存したビジネスは見直されるきっかけになるかもしれない。株式投資は、需要が続く業界、銘柄への投資という原点は忘れないでいたい。

株式投資といえば含み益・譲渡益を追いがちだが、配当金にフォーカスした投資にも根強い人気がある。新NISAであれば永久に課税されない。今月から新NISAは3年目に入り、年間の投資枠がリセットされた。本稿は、1月に権利付最終日を迎える高配当株や増配株に注目する。著書『 資産1.8億円＋年間配当金（手取り）240万円を実現！ おけいどん式「高配当株・増配株」ぐうたら投資大全 』（PHP研究所）が好評な桶井道（おけいどん） 氏にしてもらう。桶井氏は高配当株および増配株への投資で資産を伸ばし、関連書籍を出版した実績がある。

高配当株投資の魅力

はじめに、高配当株・増配株投資の魅力について、箇条書きでお伝えいたします。

(1)配当金は定期的（日本株なら年2度が多い）に入る

(2)配当金は事前にその額がわかる

(3)配当金は自動的に入る

(4)配当金は安定的な収入になる

(5)株価下落場面で配当金は心の支えになる

(6)配当金は会社員にとり副収入になり、かつ不労所得である

(7)配当金は老後の生活費に使える

(8)企業の株主還元意識が高まっており、増配が期待できる

(9)配当金目的の買いが常に期待でき、株価を下支えすることが多い

(10)配当金を再投資するのが楽しい

(11)増配株は、投資額（簿価）に対する配当利回りが上がっていく

利益のすべてを自分のものにする

・税金

通常、投資で得た利益には20.315％の課税があります。しかし、NISAの成長投資枠で日本株に投資すれば、配当金は完全非課税、永久非課税です。かつ、利益確定するときに譲渡益も完全非課税です。通常約20％かかる税金がゼロになるのは大きいです。

・取引手数料

取引手数料も、チリが積もれば山となります。次のネット証券であれば、（NISA口座に限らず）日本株の取引手数料が無料です。投資時および利益確定時に、手数料がかからないのは嬉しいですね。

（1）SBI証券（条件あり）

（2）楽天証券（条件あり）

（3）GMOクリック証券（条件なし、完全無料）

配当金も、譲渡益も、利益をすべて自分のものにできるのは大きいです。はじめは「ちょっとくらい気にならない」と思ってしまうかもしれませんが、投資額が大きくなると見逃せなくなっていくものです。

私の銘柄選択法 14個のポイント

つぎに、高配当株・増配株の銘柄選択法を解説します。銘柄を探すときには、配当利回りだけを見てはいけません。それを可能とする裏付けがあるかを確認しましょう。

(1)市場規模が拡大している業種

まず何より需要が増加する業界の企業を選んでください。需要が増えるから、そこに供給を増やすことで企業は成長できます。売上高が増え、営業利益が増え、儲かっているから配当金が出せます。内需（日本国内の需要）だけではパイが減るとしても、海外で稼ぐ企業もあります。逆に、需要が縮小する業界では、いくらナンバーワン企業でも、成長は望めません。少ないパイの奪い合いが起こり、価格競争となり、売上高が減少し、営業利益も減少し、利益率も下がり、配当の維持が厳しくなります。もちろん、株価も厳しくなります。

(2)ナンバーワン企業もしくはオンリーワン企業

業界ナンバーワン企業（もしくは2位まで）に投資しましょう。または、3位以下でもニッチに稼ぐオンリーワン企業を選びましょう。しっかり稼いでいる企業を投資先に選ぶことが大切です。

(3)増収増益

株価は、短期では経済指標や政治的要因などに左右されますが、長期では企業価値に連動します。簡単に言いますと、「どれだけ儲けているか。儲けを伸ばせるか」が大切です。したがいまして、増収増益（売上高も営業利益も成長していること）している企業を選びましょう。合わせて、一株当たり利益(EPS)が成長しているかも確認してください。

(4)営業利益率

本業でしっかりと利益が出せているかを確認する必要があります。業種にもよりますが、営業利益率が10％以上あれば優良といえるでしょう。

(5)株価のトレンド確認

株価が上昇トレンドの銘柄を選びましょう。なぜなら、配当金をたくさん貰っても、それ以上に株価が下がって結局損していたら本末転倒だからです。5年チャートか10年チャートで株価のトレンドを確認しましょう。

(6)配当性向

無理な配当をしていないか確認しましょう。配当性向（利益に占める配当金の割合）が概ね50％以下の銘柄を選んでください。逆に、低すぎても株主還元が十分ではなく、30％以上は欲しいところです。

(7)連続増配年数、増配率、減配の過去を確認

高配当であり、かつ増配していることが理想です。連続増配年数は何年か。もちろん長いほど優良です。増配率（配当の前年対比）も確認しましょう。これも高いほうが優良です。さらに、頻繁に減配していないかを確認してください。ただし、業績連動型配当を方針とする場合は、減配も仕方がありません。

(8)増資の過去がないか

増資（株式を新しく発行し資金を集めること）すると株価は下がります。株主の利益になりません。

(9)自社株買いの推移

自社株買いをすると株価は上がります。連続して自社株買いをするということは株主還元に熱心であるといえます。

(10)自己資本比率

低いほど借金が多いことを意味します。自己資本比率40〜50％以上が目安です。

(11)ROEが高いか

ROEとは、自己資本利益率と訳されますが、簡単にいうと、経営効率が良いかどうかを表します。米国株に比べ日本株は低い傾向にありますが、2桁あれば優良、8％あれば合格ラインです。

(12)不祥事の過去がないか

一度不祥事を起こすと、連続する傾向があります。外部要因かもしれない事案もありますが、当該企業がどのような対応をするのか確認することも大切です。

(13)後継者問題がないか

カリスマ経営者の後継者問題はリスク要因です。経営者の年齢や健康状態、後継者育成について確認しましょう。

(14)PER推移

1〜13で分析して優良銘柄を見つけたとしても、高値掴みに注意しなくてはいけません。PERが過去に比べて高くなっていないかを確認しましょう。私は予想PERを使って確認します。予想PERは、「現在の株価」を「1株当たり利益(予想)」で除すことで計算できます（予想PER＝株価÷1株当たり利益（予想））。1株当たり利益(予想)は決算短信などで確認できます。証券会社（サイト）によっては、予想PERの推移をグラフで確認することが可能です。

以上14個のポイントを上げましたが、全項目をクリアする銘柄はなかなかありません。よって、総合的に判断してご自身が納得できる銘柄を探してください。

この1月、注目の銘柄は…

それでは、高配当株、増配株をご紹介します。次に紹介する銘柄は1月28日（水）が権利付最終日（この日までに株を買えば配当金が貰える）です。

※（ ）内は銘柄コード。推奨ではなく紹介です。

(1)積水ハウス(1928)

世界一の累計建築戸数を誇る世界有数の住宅メーカーです。戸建住宅、賃貸住宅、マンション、分譲地の開発、都市の再開発、リフォーム、国際事業を行います。国内の安定成長と海外の積極的成長を掲げています。2024年度は売上高の68.5%を国内で、31.5%を海外で稼ぎました。2023年度は同83.6%：16.4%でしたので、海外事業が伸びています。2031年度には海外売上高比率を45%まで上げる目標を持ちます。そのために海外事業では、2024年度に米国のMDC社を買収しています。

人口減少の国内でも、高付加価値な住宅・建物に需要が、また住宅の建て替えやリフォームにも需要が期待できるでしょう。業績は順調に増収増益を果たしています。営業利益率（3年平均、以下同様）は8％台半ばです。5年チャートは昨秋までは綺麗に上昇、それ以降は調整中です。14期連続増配予定、予想配当利回り(2026年1月9日現在、以下同様)は4.10％あり、配当は優良と言えるでしょう。

(2)丹青社(9743)

総合ディスプレイ業を営みます。あらゆる分野で事業展開を行っている総合ディスプレイ業者は、同社と乃村工藝社の2社のみです。業界において事業者数が少ないことは、強みと言えるでしょう。複合商業施設や国立博物館などの大型施設から、新業態専門店の多店舗展開なども含め、年間で6000件を超えるプロジェクトを手がけており、大阪・関西万博にも関わりました。約250名がデザイナー・プランナーで、約400名が制作で、国家資格を持つ技術者の数は業界トップクラスです。

業績は、2021年1月期〜2023年1月期に苦戦しましたが、2024年1月期に回復、2025年1月期に成長しました。中期経営計画によりますと、2027年1月期には売上高950億円、営業利益55億円、当期純利益39億円を目指します（2025年1月期実績：売上高918.6億円、営業利益51.5億円、当期純利益38.8億円）。営業利益率は4％弱です。5年チャートは2025年春まではボックス相場、それ以降は上昇傾向にあります。2期連続増配予定です。予想配当利回りは4.46%です。

(3)トーホー(8142)

業務用食品卸で国内首位です。ホテル、レストラン、テーマパーク、事業所給食など、あらゆる外食産業の食材ニーズに対応しています。業務用食材として約16万アイテムを扱います。業務用食品卸売事業は日本全国をカバーし、「A-プライス」など業務用食材専門店は関東以西で95店舗（2025年4月現在）を展開しています。成長戦略の一つとしてM&Aに注力しており、2008年から本格化し、以降現在までに36社、従業員1500名以上がグループ入りしています。

業績はコロナ禍でいったん減速したものの、その後立ち直って増収増益しています。中期経営計画によりますと、2027年1月期には売上高2700億円、当期純利益48億円を目指します。さらに、2030年1月期には売上高3000億円の達成を目標としています（2025年1月期実績：売上高2465億円、当期純利益45億円）。営業利益率は2％台半ばです。5年チャートは2023年秋までは上昇、その後はボックス相場です。5年連続増配を予定です。予想配当利回りは3.80％です。

投資関連記事をもっと読む→「脱中国依存」が国策となった「レアアース関連銘柄5選」…南鳥島採掘に向け注目される日本企業の名前

◆免責事項

この記事では株式投資についてご紹介しましたが、あらゆる意思決定、最終判断はご自身の責任において行われますようお願い致します。ご自身の資産運用等において、損害が発生した場合、編集部ならびに筆者は一切責任を負いません。ご了承ください。

【もっと読む】「脱中国依存」が国策となった「レアアース関連銘柄5選」…南鳥島採掘に向け注目される日本企業の名前